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Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg

  • 26 окт 2026 | 16:29
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Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

26-окт-2026     20.15   21.15   ШуърГоу - Войводите  (минифутбол)
26-окт-2026     21.15   22.15   ФК Лев Инс - МФК Керелски (минифутбол)
27-окт-2026     19.15   20.15   МФК Надежда - ТиК-КЦМ (минифутбол)
27-окт-2026     20.15   21.15   Кичуза - Тихо ми пази (минифутбол)
27-окт-2026     21.15   22.15   ФК Рио - Дрийм тийм (минифутбол)
27-окт-2026     20.15   21.15   Амиго Северозапад - Дулизелм (минифутбол)
27-окт-2026     21.15   22.15   Младежите - Полигран (минифутбол)
28-окт-2026     16.00   18.00   Национал (София) - ЦСКА III (София) (футбол)
28-окт-2026     20.15   21.15   АФК Дианабад - Зелен Свят (минифутбол)
28-окт-2026     21.15   22.15   МФК Булгари - Малки Страсти (минифутбол)
29-окт-2026     20.15   21.15   Пи Ви Джи - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)
29-окт-2026     21.15   22.15   ФК Класиците - ФК Локорско (минифутбол)
30-окт-2026     18.00   20.00   Пирин  - Металург (волейбол)
30-окт-2026     18.00   20.00   Дунав Берое 2016 (волейбол)
31-окт-2026     10.00   12.00   Локомотив София 1929 (София) U14 - ЦСКА (София)
U14 (футбол)
31-окт-2026     12.00   14.00   ФК ЦСКА 1948 (София) U17 - ЦСКА (София) U17 
(футбол)
31-окт-2026     13.00   15.00   ЦСКА III (София) - Пирин 1941 (Разлог) (футбол)
31-окт-2026     17.00   19.00   ГРАД - Софийски университет (волейбол)
1-ное-2026      12.00   13.00   МФК Диаблос - Аудиторията Ловеч (минифутбол)
1-ное-2026      13.00   14.00   ЛовечЪ - ВОСС Ловеч (минифутбол)
1-ное-2026      14.00   15.00   ФК Лалас - План Б (минифутбол)
1-ное-2026      15.00   16.00   Спортинг Троян - ФК Дулизелм (минифутбол)
1-ное-2026      16.00   17.00   Вълците - Илинден (минифутбол)

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