Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg

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Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица. 26-окт-2026 20.15 21.15 ШуърГоу - Войводите (минифутбол)

26-окт-2026 21.15 22.15 ФК Лев Инс - МФК Керелски (минифутбол)

27-окт-2026 19.15 20.15 МФК Надежда - ТиК-КЦМ (минифутбол)

27-окт-2026 20.15 21.15 Кичуза - Тихо ми пази (минифутбол)

27-окт-2026 21.15 22.15 ФК Рио - Дрийм тийм (минифутбол)

27-окт-2026 20.15 21.15 Амиго Северозапад - Дулизелм (минифутбол)

27-окт-2026 21.15 22.15 Младежите - Полигран (минифутбол)

28-окт-2026 16.00 18.00 Национал (София) - ЦСКА III (София) (футбол)

28-окт-2026 20.15 21.15 АФК Дианабад - Зелен Свят (минифутбол)

28-окт-2026 21.15 22.15 МФК Булгари - Малки Страсти (минифутбол)

29-окт-2026 20.15 21.15 Пи Ви Джи - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)

29-окт-2026 21.15 22.15 ФК Класиците - ФК Локорско (минифутбол)

30-окт-2026 18.00 20.00 Пирин - Металург (волейбол)

30-окт-2026 18.00 20.00 Дунав Берое 2016 (волейбол)

31-окт-2026 10.00 12.00 Локомотив София 1929 (София) U14 - ЦСКА (София)

U14 (футбол)

31-окт-2026 12.00 14.00 ФК ЦСКА 1948 (София) U17 - ЦСКА (София) U17

(футбол)

31-окт-2026 13.00 15.00 ЦСКА III (София) - Пирин 1941 (Разлог) (футбол)

31-окт-2026 17.00 19.00 ГРАД - Софийски университет (волейбол)

1-ное-2026 12.00 13.00 МФК Диаблос - Аудиторията Ловеч (минифутбол)

1-ное-2026 13.00 14.00 ЛовечЪ - ВОСС Ловеч (минифутбол)

1-ное-2026 14.00 15.00 ФК Лалас - План Б (минифутбол)

1-ное-2026 15.00 16.00 Спортинг Троян - ФК Дулизелм (минифутбол)

1-ное-2026 16.00 17.00 Вълците - Илинден (минифутбол) Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google Следвай ни: