Дюрън аут за 2 седмици

Центърът на Детройт Пистънс Джейлън Дюрън няма да играе в следващите две седмици заради разтежение на бедрото на десния крак, обявиха от тима от Националната баскетболна асоциация.

Дюрън, който подписа договор за 200 милиона долара по-рано този месец, получи травмата в петък в двубоя с Маями Хийт. По тази причина той не взе участие и при победата със 106:93 над Филаделфия 76ърс тази нощ.

През миналия сезон Дюрън записа показатели от 19,5 точки и 10,5 борби средно на мач, което му осигури място сред най-добрите играчи през кампанията.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages