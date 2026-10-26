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Дюрън аут за 2 седмици

  • 26 окт 2026 | 16:23
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Дюрън аут за 2 седмици

Центърът на Детройт Пистънс Джейлън Дюрън няма да играе в следващите две седмици заради разтежение на бедрото на десния крак, обявиха от тима от Националната баскетболна асоциация.

Дюрън, който подписа договор за 200 милиона долара по-рано този месец, получи травмата в петък в двубоя с Маями Хийт. По тази причина той не взе участие и при победата със 106:93 над Филаделфия 76ърс тази нощ.

През миналия сезон Дюрън записа показатели от 19,5 точки и 10,5 борби средно на мач, което му осигури място сред най-добрите играчи през кампанията.

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Снимки: Gettyimages

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