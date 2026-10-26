Като развързан звяр! Изненадващият топреализатор на НБА в началото на сезона

Гардът на Мемфис Гризлис Тай Джером прави феноменален старт на сезон 2026/27. След изиграването на първите три срещи той е водещият реализатор в лигата със средно по 34,7 точки на мач, с което вече си осигури специално място в клубната история.

След като отбеляза 31 точки при успеха над Сакраменто Кингс със 123:112, Джером стана едва вторият играч в аналите на франчайза с отбелязани над 100 точки в първите три мача от даден сезон. Преди него единственият състезател на Гризлис с такова постижение бе Джа Морант, който успя да го запише на два пъти по време на седемгодишния си престой в отбора.

TY JEROME IS OFF TO A HOT START 🔥 Wednesday: 45 PTS Friday: 28 PTS Tonight: 31 PTS He joins Ja Morant (2x) as the only other player in Grizzlies franchise history to score 100+ PTS through the first three games of the season! https://t.co/F1LkzDjM7Q — NBA (@NBA) October 26, 2026

Летящ старт за сезона

С общо 104 отбелязани точки в рамките на първите три двубоя Джером изведе Мемфис до серия от три последователни победи на старта на шампионата. Той започна кампанията с изумителните 45 точки за едва 31 минути на паркета срещу Юта Джаз, поставяйки клубен рекорд за най-резултатен индивидуален дебютен мач за сезон, след което добави съответно 28 и 31 точки в следващите два сблъсъка.

Към внушителната си резултатност той записва още средно по 4,3 борби и 5,7 асистенции, стреляйки със забележителна точност – 56,3% от игра и 42,9% от зоната за три точки. Силният му старт контрастира с миналата кампания, в която поради проблеми с контузии гардът се появи в едва 15 срещи за Гризлис, отчитайки се средно с по 19,7 точки, 5,7 асистенции и 2,8 борби.

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Снимки: Gettyimages