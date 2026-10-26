MVP Християн Димитров с 15 точки при първата победа на Равена

Българският диагонал Християн Димитров изигра силен мач и поведе Консар (Равена) към първа победа за сезона в италианската Серия А2.

Воденият от Антонио Валентини тим се наложи като гост на Алва Инокс (Порто Виро) с 3:0 (25:22, 25:20, 32:30) в среща от втория кръг.

Гостите показаха впечатляващо ниво в посрещане (77% успеваемост) и отлична дистрибуция от разпределителя Русо, което позволи на тримата крайни нападатели да завършат с двуцифрен точков актив.

Срещата започна с аплодисменти от трибуните за бившите играчи на домакините Пиероти и Ерати, като централният блокировач на Консар отпразнува своя мач номер 300 в кариерата. Началото бе равностойно до 9:9. Възпитаниците на треньора Болоня на два пъти опитаха да се откъснат в резултата, но гостите реагираха бързо. В заключителните минути Консар нанесе решителен удар след атака на Димитров, ас на Русо и непредизвикана грешка на домакините, затваряйки частта при 25:22. Димитров бе ключова фигура в гейма със своите 7 точки и 78% ефективност в офанзивен план.

Вторият гейм вървеше точка за точка до 6:6, след което блокада на Пиероти и грешка на съперника изведоха Равена напред с 8:6. Ас на Бергер увеличи преднината до 12:8. Дирижирани отлично от Русо, гостите увеличиха аванса си до 16:10. Сперандио и съотборниците му не намериха сили за обрат и частта приключи при 25:20 след прецизна офанзивна изява на Димитров.

Третата част бе най-драматична. Порто Виро поведе с 9:6 след две поредни неточности на гостите, което накара Валентини да вземе прекъсване. Равена бързо изравни след успешни изяви на Бергер, Димитров и Русо от начален удар. Нов подем за домакините чрез Кантагали и Клобучар доведе до серия от четири безответни точки (14:10). Гостите обаче не се предадоха – Пиероти прекъсна серията, а мощна блокада на Русо фиксира равенството при 17:17. В заключителните моменти напрежението ескалира с по един червен картон за двата състава и множество оспорвани ситуации на мрежата, изискващи видеоповторения. Домакините пропуснаха два геймбола, докато Консар реализира петия си мачбол след три поредни успешни атаки на Роберто Коминети за крайното 32:30.

Християн Димитров стана най-резултатен за победителите с 15 точки (1 блок и 56% ефективност в атака – +9) и бе избран за най-полезен играч (MVP) на двубоя. Българинът започна като титуляр и още в първия гейм реализира 7 точки при 78% ефективност в атака.

Коминети добави 13 точки, а Марко Пиероти се отчете с 11 точки за успеха.

За домакините най-резултатен бе Диего Кантагали със 17 точки.

„Доволен съм от резултата и от показаната игра. Отборът влезе правилно в мача и за разлика от предишния двубой успяхме да оползотворим ситуациите при преход и контраатака. Има видимо израстване в сравнение със срещата срещу Гротадзолина, макар че все още разполагаме с потенциал за подобрение, тъй като се адаптираме към различен стил на игра спрямо миналия сезон“, заяви наставникът на Равена Антонио Валенти.

АЛВА ИНОКС (ПОРТО ВИРО) – КОНСАР (РАВЕНА) 0:3 (22:25, 20:25, 30:32)

ПОРТО ВИРО: Лоренцо Сперото 2, Лоренцо Гротоли 6, Никола Тиоцо 5, Матео Сперандио 4, Диего Кантагали 17, Ян Клобучар 9 – Давиде Морджезе-либеро (Алберто Загето, Егон Лампрехт-либеро, Джакомо Брондоло, Габриеле Килоиро 2, Андреа Пегораро, Емануеле Тасони, Якопо Милан).

Старши треньор: МАТЕО БОЛОНЯ

РАВЕНА: Антонино Русо 7, ХРИСТИЯН ДИМИТРОВ 15, Марко Пиероти 11, Мартин Бергер 8, , Роберто Коминети 13, Алекс Ерати 6 – Рикардо Гой-либеро (Лука Юрларо, Лоренцо Чампи, Андреа Джани, Леонардо Капиоцо, Андреа Азоли-либеро, Симоне Фабри)

Старши треньор: АНТОНИО ВАЛЕНТИНИ.

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