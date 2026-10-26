Владимир Гърков и Борис Начев с общо 22 точки при загуба на Джоя дел Коле

Българските волейболисти Владимир Гърков и Борис Начев записаха двуцифрен точков актив, но техният Джоя дел Коле отстъпи у дома на АББА Пинето с 1:3 (25:19, 24:26, 21:25, 20:25) във втория кръг на италианската Серия А2. Двубоят в зала „ПалаКапурсо“ продължи 2 часа и 4 минути.
Домакините започнаха убедително и спечелиха първия гейм, а във втория поведоха с 24:21. Джоя дел Коле обаче пропусна три геймбола и допусна обрат до 24:26. Гостите се възползваха от момента и взеха следващите две части, за да си тръгнат с победата.
Владимир Гърков завърши с 12 точки (1 блок, 35% ефективност в атака и 34% позитивно посрещане – 0).
Борис Начев се отличи с 10 точки (5 блока и 71% ефективност в атака – +1).
Най-резултатен за домакините бе бившият диагонал на родния Хебър (Пазарджик) Джулио Саби с 19 точки, а Феличе Сете добави 16 точки.
За Пинето Паоло Ди Силвестре реализира 22 точки, а Мартин Лицек приключи с 13 точки.
ДЖОЯ ДЕЛ КОЛЕ – АББА ПИНЕТО 1:3 (25:19, 24:26, 21:25, 20:25)
ДЖОЯ ДЕЛ КОЛЕ: Матео Педрон, ВЛАДИМИР ГЪРКОВ 12, Кристиан Фрумуселу 4, Джулио Саби 19, Феличе Сете 16, БОРИС НАЧЕВ 10 – Матия Рафа-либеро (Рикардо Капели, Джузепе Лонго, Стефано Фери 2, Санди Персоглия, Марко Мароне, Джанлука Фар, Салваторе Канила-либеро)
Старши треньор: ФРАНЧЕСКО ДЕНОРА КАПОРУСО
АББА ПИНЕТО: Матия Катоне 1, Мартин Лицек 13, Никола Кандели 8, Брам Ван ден Дрис 5, Паоло Ди Силвестре 22, Рикардо Копели 7 – Лука Бути-либеро (Луис Ватоваз 9, Марко Ди Феличе 1, Алесандро Рибека, Мирко Компаньони, Джанлука Лолиши, Лоренцо Калонико, Николо Санти Бортолоти-либеро)
Старши треньор: СЕЗАР ДЪГЛАС СИЛВА.