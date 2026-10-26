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Георги Татаров с 6 точки при драматична победа на Милано над Кунео

  • 26 окт 2026 | 11:39
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Георги Татаров с 6 точки при драматична победа на Милано над Кунео

Георги Татаров и неговият Алианц (Милано) постигнаха драматична домакинска победа над Аква Сант’Анна (Кунео) с 3:2 (25:21, 25:27, 25:20, 20:25, 19:17) във втория кръг на италианската волейболна Суперлига. Двубоят в зала „Алианц Клауд“ продължи 2 часа и 26 минути игрово време.

Българският посрещач завърши с 6 точки - 4 от атака и 2 на блокада. Татаров започна срещата като резерва, влезе във втория гейм и беше титуляр в третата и четвъртата част. В нападение той реализира 4 от 8 опита, като допусна две грешки и беше блокиран два пъти. При 15 посрещания Татаров отчете 40% позитивно и 27% перфектно посрещане, с една грешка.

Георги Татаров игра малко! Чистерна шокира Милано
Георги Татаров игра малко! Чистерна шокира Милано

Милано спечели първия гейм, но гостите изравниха след 27:25 във втория. С Татаров в началната шестица домакините отново поведоха след 25:20, като българинът се отличи с блокада срещу Натан Ферал в края на третата част. Кунео отговори със същия резултат в четвъртия гейм и изпрати срещата в тайбрек. В решителната част гостите поведоха с 13:11, но Милано успя да обърне развоя. Базил Дермо се намеси с важни асове, а Симоне Поро сложи край на двубоя с директна точка от сервис за 19:17.

Най-резултатен за победителите беше Базил Дермо с 32 точки, следван от Тацунори Оцука с 18 и Робертланди Симон с 14. За Кунео Пория Хосейн Ханзадех завърши с 23 точки, а Натан Ферал добави 21.

АЛИАНЦ (МИЛАНО) – АКВА САНТ’АННА (КУНЕО) 3:2 (25:21, 25:27, 25:20, 20:25, 19:17)

АЛИАНЦ (МИЛАНО): Филипо Бартолучи 3 т., Сантяго Ордуна 1 т., Сепе Роти 4 т., Робертланди Симон 14 т., Базил Дермо 32 т., Тацунори Оцука 18 т. – Дамиано Катания-либеро 0 т. (Томазо Икино 0 т., Симоне Поро 5 т., Дави Тенорио 0 т., Алесандро Бенакио 0 т., Федерико Аргано 0 т., Якопо Корбета-либеро 0 т., Георги Татаров 6 т.)

Старши треньор: Гийермо Фаласка.

АКВА САНТ’АННА (КУНЕО): Итън Чамплин 10 т., Леандро Моска 6 т., Брайън Аргилагос 3 т., Пория Хосейн Ханзадех 23 т., Лоренцо Кодарин 10 т., Натан Ферал 21 т. – Доменико Кавачини-либеро 0 т. (Мануел Кошоне 0 т., Тибо Лубер-либеро 0 т., Лоренцо Сала 0 т., Николо Волпе 0 т., Емануеле Барберио 0 т., Александър Щрелау 0 т., Федерико Джираудо 0 т.)

Старши треньор: Матео Батокио.

Снимка: Powervolley Milano

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