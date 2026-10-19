Георги Татаров игра малко! Чистерна шокира Милано

Българският национал Георги Татаров записа 1 точка при тежкото поражение на Алианц Милано като гост на Чистерна с 0:3 (27:29, 14:25,15:25) в първия кръг на италианската Суперлига.

Домакините се възползваха максимално от психологическото си предимство, водени от отличното представяне на Магалини и новото китайско попълнение Пън, пристигнал в Италия само преди броени дни. Двамата бяха стабилни в атака и на блокада и наклониха везните в полза на своя тим.

В лагера на Милано обаче няма място за паника, тъй като съставът е изцяло обновен и се нуждае от време за сработване. Сред положителните акценти за ломбардци бе добрата форма на японеца Оцука, завършил с 14 точки, както и диагоналът Дермо, реализирал 16 точки (9 от които в откриващата част). Старши треньорът Гийермо Фаласка ще трябва да насочи усилията си към подобряване на началния удар и играта при посрещане преди предстоящото домакинство срещу Кунео в неделя.

Двубоят привлече над хиляда и триста зрители в обновената зала в Чистерна. Сред официалните гости бе президентът на Лега Палаволо Серия А и заместник-министър в правителството на Мелони, сенатор Клаудио Дуригон, чието спортно минало е тясно свързано с местния клуб. Сблъсъкът предложи и треньорски дуел с любопитен привкус: наставникът на Милано Гийермо Фаласка прекара два сезона на пейката на Чистерна, докато неговият опонент Даниеле Морато е бивш треньор в школите на Диаволи Роза и Пауърволей до 20 години. Поради контузия на пръста срещата пропусна бившият състезател на домакините Барото.

Фаласка заложи на титулярна диагонална двойка Ордуна – Дермо, посрещачи Оцука и Роти, центрове Симон и Бартолучи, а капитанът Катания зае поста на либеро. Морато отговори с любопитна формация, включваща бившия играч на Лубе Дюфло-Роси като диагонал и разпределителя Фаниза. Посрещачи бяха Магалини и капитанът Ланца, централни блокировачи – Мацоне и китайският гигант Пън, а за защитата като либеро отговаряше Федеричи.

Срещата започна силно за домакините с две поредни точки на Магалини и ас на Пън за 3:0. Симон откри сметката за Милано, но Чистерна запази инициативата и поведе с 9:4, принуждавайки Фаласка да вземе ранен таймаут. Гостите постепенно намериха ритъма си – ас с помощта на мрежата на Ордуна и ефективни атаки на Оцука и Бартолучи намалиха пасива до 15:13. Симон с мощна блокада срещу Магалини доведе резултата до 18:17, а малко след това Оцука изравни за 19:19 и изведе Милано напред при 20:19. След ас на белгийския диагонал Дермо за 22:20, гостите стигнаха до геймбол при 24:22. Чистерна обаче показа характер, изравни с блокада при 24:24 и след дълга размяна на точки и пропуснати възможности от ломбардци, домакините измъкнаха частта с 29:27 благодарение на решителна атака на Магалини.

Във втория гейм равновесието се запази само до 5:5. Тежката загуба в предходната част оказа влияние върху психиката на играчите на Алианц Милано, докато Чистерна играеше с пълно вдъхновение. Ас на Ланца и силни изяви на Магалини бързо откъснаха домакините напред – 10:7 и 16:9. Фаласка потърси промяна със смени, пускайки в игра Бенакио, Поро и Татаров, но домакините продължиха да доминират във всички компоненти. Дюфло-Роси доближи тима си до успеха, а Магалини сложи точка на спора в гейма с успешна блокада за категоричното 25:14, с което Чистерна си осигури първа точка от мача при превъзходство в атака (62% срещу 36%) и значително по-стабилно посрещане.

Волейболистите на Чистерна Волей записаха категоричен домакински успех с 3:0 (29:27, 25:14, 25:15) над Алианц Милано. След изключително оспорвана първа част, домакините наложиха пълна доминация на терена и затвориха срещата за по-малко от час и половина игра.

След драматичния първи гейм, в третия гостите от Милано започнаха с Бенакио на мястото на Бартолучи. Блок на Дермо срещу Магалини даде преднина на миланци с 2:3, като тимът дори дръпна с 4:6. Домакините обаче отговориха светкавично със серия и обърнаха резултата до 9:6. Въпреки усилията на Роти и най-вече на Оцука в атака, съставът на Гилермо Фаласка не успя да намери противодействие и изостана с 16:12. Появата на Татаров и прекъсването на Фаласка при 18:12 също не промениха ситуацията. Влизането на Поро на поста разпределител не спря устрема на Чистерна, а успешните блокади на Пенг и Дюфло-Роси направиха резултата 20:12. Разликата продължи да расте до 22:12, а скоро след това домакините стигнаха до десет мачбола при 24:14. Грешка от начален удар на Роти фиксира крайното 25:15 в третата част.

Националът Георги Татаров влезе за малко в игра във втората и третата част, като записа 1 точка (17% ефективност в атака, 1/6, 33% перфектно и 67% позитивно посрещане - -1).

Всеки иска да побеждава, но трябва да признаем достойнствата на съперника, който изигра страхотен мач. Ние се представихме сравнително добре в първия гейм, бяхме в играта и можехме да го спечелим. Може би нещата щяха да се развият по друг начин, ако бяхме реализирали някой от сетболите, но само това не стига. Чистерна игра почти безупречно във втория и третия гейм, докато ние така и не намерихме ритъм на сервис и при посрещане. Очакванията ни за дебюта бяха различни, но това показва, че ни предстои още много работа. На тренировки показваме други неща и сега трябва да успеем да ги пренесем и в официалните мачове. Поздравления за противника“, заяви наставникът на Милано Гилермо Фаласка„

ЧИСТЕРНА ВОЛЕЙ - АЛИАНЦ МИЛАНО 3:0 (29:27, 25:14, 25:15)

ЧИСТЕРНА ВОЛЕЙ: Джулио Магалини 14, Шикун Пен 12, Филипо Ланца 11, Алесандро Фаница 1, Мигел Анхел Мартинес Паласиос 1, Даниеле Мацоне 5, Ноа Дюфло-Роси 8 - Филипо Федеричи-либеро (Вилмош Сабо, Франческо Пиери-либеро).

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ МОРАТО

АЛИАНЦ МИЛАНО: Филипо Бартолучи 1, Базил Дермо 16, Сепе Роти 7, Робертланди Симон 6, Сантяго Ордуна 1, Тацунори Оцука 14, ГЕОРГИ ТАТАРОВ 1 - Дамиано Катания-либеро (Томазо Икино, Симоне Поро, Алесандро Бенакио).

Старши треньор: ГИЛЕРМО ФАЛАСКА.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google