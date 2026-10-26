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Гръцката федерация по баскетбол избра нов президент след оставката на Лиолиос

  • 26 окт 2026 | 10:58
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Гръцката федерация по баскетбол избра нов президент след оставката на Лиолиос

Управителният съвет на Гръцката федерация по баскетбол (ЕОК) проведе извънредно заседание в неделя след оставката на досегашния президент Вангелис Лиолиос, предизвикана от скандал с уреждане на мачове, който разтърси спорта в страната.

По време на заседанието ръководният орган проведе избори за нов председател и избра Ангелос Папаниколау, който спечели мнозинството от гласовете, съгласно официалното съобщение. По професия кардиолог, Папаниколау се кандидатира за поста още през 2021 година срещу Лиолиос, но след загубата подкрепи тогавашния победител. През последните години той заемаше позициите на ръководител на втората баскетболна дивизия на Гърция и специален секретар на ЕОК.

Разследването за манипулиране на срещи и арестът на бившия президент

Според гръцките медии Вангелис Лиолиос е уведомил съдия-следователя в неделя, че се оттегля от всякакви баскетболни дейности до окончателното приключване на съдебните процедури срещу него. Лиолиос е обяснил, че тази стъпка цели гръцкият баскетбол да продължи своето развитие, без да бъде възпрепятстван от течащото разследване за подкупи и манипулиране на мачове.

Общо шест души са задържани във връзка със заподозрени опити за оказване на влияние върху резултати от мачове, свързани с хазартна дейност, като сред арестуваните е и Лиолиос. От полицията в Гърция официално потвърдиха, че при претърсванията по случая са иззети 931 463 евро в брой, 14 мобилни телефона, шест лаптопа, 22 преносими флаш памети, екипи на отбори, клубни сувенири и други материали.

Разследването се разрасна и до европейско ниво, като съдийката Василики Царуха беше отстранена от всички срещи под егидата на Евролигата, докато гръцките органи на реда и ръководството на турнира провеждат своите проверки.

Снимка: basket.gr

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