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Какво предстои в кръг №4 от Sesame НБЛ

  • 26 окт 2026 | 10:18
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Какво предстои в кръг №4 от Sesame НБЛ

Четвъртият кръг от Sesame НБЛ ще започне на 30 октомври (петък) и ще завърши на 31 октомври (събота), а ето и какви "битки" предстоят по баскетболните терени.

На 30 октомври в 18:00 часа един срещу друг ще се изправят отборите на Балкан и ЦСКА в "Арена Ботевград".

Час по-късно Левски гостува на Ботев Академик в зала "Сила" в Пловдив.

На 31 октомври от 18:00 часа Черно море Навибулгар приема Спартак Плевен в зала "Конгресна" във Варна.

По същото време Миньор 2015 е домакин на Ботев Враца в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

Отново от 18:00 часа е мачът между Рилски спортист и Локомотив Пловдив в "Арена СамЕлион" в Самоков.

В 19:00 часа започва последният мач от този кръг, в който един срещу друг ще се изправят отборите на Берое и Политехника в зала "Общинска" в Стара Загора.

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