Кристиан Киву: Създадохме много положения и бяхме възнаградени

Треньорът на Интер Кристиан Киву похвали своите футболисти и заяви, че преживените трудности и несправедливости на терена са калили отбора при драматичния обрат с 2:1 срещу Фиорентина в осмия кръг на Серия А. Срещата на стадион „Сан Сиро“ предложи изключително напрегната развръзка в заключителните минути. Алекс Хименес даде преднина на гостите от Флоренция, но Маркюс Тюрам възстанови равенството в 90-ата минута. Пет минути по-късно френският нападател спечели дузпа, реализирана хладнокръвно от Пьотр Желински. Наставникът на миланския гранд призна край тъчлинията, че дори не е гледал решителния удар от бялата точка на полския национал.

„Преди дузпата на Желински мислех за всички хубави неща, които направихме днес, и за това колко дисциплинирано играхме. Подходихме отлично във всяко отношение, но се оказахме догонващи след удар от 30 метра право в горния ъгъл. Нямам никакви забележки към организацията, класата или решителността на отбора. Създадохме множество положения и бяхме възнаградени, защото запазихме бистър ум и направихме точно това, което изискваше срещата“, сподели Киву след края на мача.

„Нерадзурите“ завършиха двубоя с внушителните 33 удара към вратата на съперника. С успеха срещу „виолетовите“ тимът вече има спечелени 13 точки от позиции, в които е изоставал в резултата през сезона.

„Поздравявам играчите си, защото се раздадоха до самия край в търсене на победата. Това не са лесни срещи. Преди дузпата се надявах Желински да отбележи, защото е истински майстор при тези изпълнения. Заслужавахме трите точки и щях да заявя същото дори при загуба. Футболистите заслужават само похвали“, допълни специалистът.

Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

В предни позиции за Интер мача започнаха Франческо Пио Еспозито и Маркюс Тюрам, като през втората част Анж-Йоан Бони смени Еспозито.

„Движението на Бони не оставя фиксирана точка за бранителите, докато срещу Пио за двамата централни защитници на Фиорентина беше значително по-лесно. Търсихме повече мобилност и ситуации един срещу един. Знаехме, че трябва да атакуваме по фланговете заради сгъстената среда в центъра, както и да наситим наказателното поле, поради което пуснах и Лавели. Вярвахме до последно и получихме награда за футбола, който показахме. Доволен съм от реакцията: несправедливостите не ни пречупиха, а ни направиха по-силни“, обясни Киву.

Малко след попадението на Хименес, Тюрам поиска дузпа за потенциално нарушение на Виери в наказателното поле. Главният арбитър първоначално понечи да посочи бялата точка, но впоследствие не наду свирката и отсъди тъч.

„Това е футболът – понякога допускаш попадения. Важното е главите да не падат и да се запази същият манталитет. Още с пристигането си казах, че срещите траят 90 минути. Не искам съжаления или оплаквания от съдийски отсъждания, а мъжка реакция при трудности. Бих искал да не получаваме голове, но не приемам внушенията, че Интер рано или късно няма да успее да се върне в даден мач. Ще има срещи, в които ще повеждаме и ще губим. Трябва да запазим увереност и да следваме стила си докрай. Дотук се справяме отлично, с изключение на мача срещу Брюж“, обобщи треньорът.

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Снимки: Gettyimages