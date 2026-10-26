Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер

Кристиан Киву: Създадохме много положения и бяхме възнаградени

  • 26 окт 2026 | 03:54
  • 216
  • 0

Треньорът на Интер Кристиан Киву похвали своите футболисти и заяви, че преживените трудности и несправедливости на терена са калили отбора при драматичния обрат с 2:1 срещу Фиорентина в осмия кръг на Серия А. Срещата на стадион „Сан Сиро“ предложи изключително напрегната развръзка в заключителните минути. Алекс Хименес даде преднина на гостите от Флоренция, но Маркюс Тюрам възстанови равенството в 90-ата минута. Пет минути по-късно френският нападател спечели дузпа, реализирана хладнокръвно от Пьотр Желински. Наставникът на миланския гранд призна край тъчлинията, че дори не е гледал решителния удар от бялата точка на полския национал.

„Преди дузпата на Желински мислех за всички хубави неща, които направихме днес, и за това колко дисциплинирано играхме. Подходихме отлично във всяко отношение, но се оказахме догонващи след удар от 30 метра право в горния ъгъл. Нямам никакви забележки към организацията, класата или решителността на отбора. Създадохме множество положения и бяхме възнаградени, защото запазихме бистър ум и направихме точно това, което изискваше срещата“, сподели Киву след края на мача.

„Нерадзурите“ завършиха двубоя с внушителните 33 удара към вратата на съперника. С успеха срещу „виолетовите“ тимът вече има спечелени 13 точки от позиции, в които е изоставал в резултата през сезона.

„Поздравявам играчите си, защото се раздадоха до самия край в търсене на победата. Това не са лесни срещи. Преди дузпата се надявах Желински да отбележи, защото е истински майстор при тези изпълнения. Заслужавахме трите точки и щях да заявя същото дори при загуба. Футболистите заслужават само похвали“, допълни специалистът.

Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер
Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

В предни позиции за Интер мача започнаха Франческо Пио Еспозито и Маркюс Тюрам, като през втората част Анж-Йоан Бони смени Еспозито.

„Движението на Бони не оставя фиксирана точка за бранителите, докато срещу Пио за двамата централни защитници на Фиорентина беше значително по-лесно. Търсихме повече мобилност и ситуации един срещу един. Знаехме, че трябва да атакуваме по фланговете заради сгъстената среда в центъра, както и да наситим наказателното поле, поради което пуснах и Лавели. Вярвахме до последно и получихме награда за футбола, който показахме. Доволен съм от реакцията: несправедливостите не ни пречупиха, а ни направиха по-силни“, обясни Киву.

Малко след попадението на Хименес, Тюрам поиска дузпа за потенциално нарушение на Виери в наказателното поле. Главният арбитър първоначално понечи да посочи бялата точка, но впоследствие не наду свирката и отсъди тъч.

„Това е футболът – понякога допускаш попадения. Важното е главите да не падат и да се запази същият манталитет. Още с пристигането си казах, че срещите траят 90 минути. Не искам съжаления или оплаквания от съдийски отсъждания, а мъжка реакция при трудности. Бих искал да не получаваме голове, но не приемам внушенията, че Интер рано или късно няма да успее да се върне в даден мач. Ще има срещи, в които ще повеждаме и ще губим. Трябва да запазим увереност и да следваме стила си докрай. Дотук се справяме отлично, с изключение на мача срещу Брюж“, обобщи треньорът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо напомни за себе си с култов начин на празнуване на „Камп Ноу“

Моуриньо напомни за себе си с култов начин на празнуване на „Камп Ноу“

  • 26 окт 2026 | 02:19
  • 748
  • 0
Реал Мадрид ТВ отново в атака след Ел Класико: Спектакъл на терена, но съдийството по поръчка

Реал Мадрид ТВ отново в атака след Ел Класико: Спектакъл на терена, но съдийството по поръчка

  • 26 окт 2026 | 02:02
  • 1360
  • 0
Кубарси: Разочаровани сме

Кубарси: Разочаровани сме

  • 26 окт 2026 | 01:45
  • 573
  • 0
Мбапе: Днес изпратихме добро послание, рекордът не е важен

Мбапе: Днес изпратихме добро послание, рекордът не е важен

  • 26 окт 2026 | 01:27
  • 589
  • 0
Моуриньо: Страхотен мач и голяма победа, но ВАР спеше

Моуриньо: Страхотен мач и голяма победа, но ВАР спеше

  • 26 окт 2026 | 01:03
  • 2488
  • 0
Флик: Липсваше ни свежест, не съм доволен

Флик: Липсваше ни свежест, не съм доволен

  • 26 окт 2026 | 00:58
  • 1313
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

  • 26 окт 2026 | 00:00
  • 37325
  • 248
Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

  • 25 окт 2026 | 23:40
  • 18564
  • 5
Милан се вдигна след кошмара в Лига Европа и въпреки някои колебания остана непобеден в Серия А

Милан се вдигна след кошмара в Лига Европа и въпреки някои колебания остана непобеден в Серия А

  • 25 окт 2026 | 23:38
  • 9456
  • 8
Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

  • 25 окт 2026 | 15:11
  • 18884
  • 71
Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

  • 25 окт 2026 | 17:54
  • 20581
  • 18
Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

  • 25 окт 2026 | 17:45
  • 40848
  • 132