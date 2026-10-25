Реал Сосиедад продължи добрата си серия

Реал Сосиедад записа четвърта поредна победа в Ла Лига, след като спечели с 3:1 домакинството си на Леванте. Всички голове в мача паднаха до 27-ата минута на двубоя. Ори Оскарсон откри рано за домакините. Начо Перес изравни в 22-ата минута, но пет минути по-късно Бенят Туриентес се разписа.

Баските стартираха силно мача и поведоха в шестата минута, когато Оскарсон се възползва от центриране на Ектор Форт. Следващата добра възможност в мача бе за гостите в средата на първата част и доведе до гол на Перес. Тиаго Фернандес имаше шанс да изведе Леванте напред, но удари гредата с удар отблизо. Тимът на Кастро горчиво съжаляваше, тъй като малко след това допусна нов гол. Туриентес изведе отново домакините напред. Следващите 10 минути Оскарсон отправи три удара, но нито един от тях не намери целта.

🔚 ¡¡¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAL!!! Quinta victoria en los últimos seis partidos. Suma y sigue. 𝗔𝗨𝗣𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟!!! 💙💙💙 https://t.co/AnoFS59EQ5 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 25, 2026

Реал Сосиедад имаше предимство и в началото на втората част. Леванте обаче стигна до отлична възможност за изравняване в средата на полувремето. Резервата Карл Ета Ейонг обаче не се възползва. Домакините отправиха още няколко удара, докато Леванте не успя да натисне в края и си тръгна победен.

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Снимки: Imago