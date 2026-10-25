Вълчинов блесна с 20 точки, той и Телкийски изведоха Фойникас до победа

Българските волейболисти Самуил Вълчинов и Любослав Телкийски помогнаха на Фойникас (Сирос) да постигне победа в гръцката Волей лига. Техният тим се наложи над Милон с 3:1 (25:22, 24:26, 25:21, 25:18) в среща, играна на 25 октомври пред 200 зрители в зала „Мелина Меркури“ в Агиос Йоанис Рентис.

Самуил Вълчинов изигра силен мач и стана втори по резултатност за победителите с 20 точки (3 блока, 2 аса, 45% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане – +8).

Любослав Телкийски организира играта на Фойникас и добави 4 точки (1 блок, 2 аса и 100% ефективност в атака – +1). Двамата българи започнаха като титуляри и в четирите гейма.

Фойникас спечели първата част с 25:22, но Милон изравни след оспорвано 26:24 във втората. Вълчинов, Телкийски и съотборниците им отново поеха инициативата и затвориха срещата след 25:21 и 25:18.

Габриеле Нели бе най-резултатен в двубоя с 25 точки (1 ас и 73% ефективност в атака – +17). Спирос Чакас добави 9 точки, а Миика Хаапаниеми се отличи с 5 блокади и общо 8 точки.

За Милон Фернандо Ернандес реализира 19 точки (1 блок, 2 аса и 47% ефективност в атака – +7). Милад Ебадипур добави 16 точки (2 блока, 52% ефективност в атака и 71% позитивно посрещане – +6).

ФОЙНИКАС (СИРОС) – МИЛОН 3:1 (25:22, 24:26, 25:21, 25:18)

ФОЙНИКАС: ЛЮБОСЛАВ ТЕЛКИЙСКИ 4, Габриеле Нели 25, САМУИЛ ВЪЛЧИНОВ 20, Спирос Чакас 9, Никодемус Майер 8, Миика Хаапаниеми 8 – Сотирис Синадинос-либеро (Христос Салтаферидис, Александрос Индрислари, Михалис Каялис, Франгискос Ригуцос, Теофанис Русопулос, Василис Конидис, Мартин Алиай-либеро)

Старши треньор: ТЕОДОРОС ХАДЖИАНТОНИУ

МИЛОН: Ренет Ванкер 2, Фернандо Ернандес 19, Милад Ебадипур 16, Тейс тер Хорст 8, Димитрис Теодосис 10, Ангелос Стателос 8 – Спирос Велудис-либеро (Минас Арапакис 1, Марио Петков, Никос Дороватас, Георгиос Маделидис, Танос Василиу, Лефтерис Пападопулос).

Старши треньор: РАТКО ПЕРИЧ.

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