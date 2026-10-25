Красимир Георгиев дебютира с 10 точки и победа за Рапид в Румъния

Българският център Красимир Георгиев и неговият нов отбор Рапид (Букурещ) започнаха с победа новия сезон в румънската Дивизия А1, след като се наложиха над КСМ Букурещ с 3:1 (25:14, 25:13, 22:25, 29:27) в мач от първия кръг.

Във втория кръг Рапид ще е домакин на бившия тим на Георгиев - Стяуа. Дербито на Букурещ е в петък (30 октомври) от 18,00 часа българскоо време.

Краси Георгиев игра силно цял мач за своя тим и завърши с 10 точки (2 блока и 62% ефективност в атака - +7) за успеха.

Най-полезен за Рапид беше канадският диагонал и бивш играч на Хебър (Пазарджик) Брадли Гънтър с 18 точки (1 блок, 1 ас и 55% ефективност в атака - +14) за победата.

За КСМ Букурещ Евгений Вакуленко също реализира 18 точки.

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