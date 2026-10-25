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Асистенция на Игор Тиаго спаси Брентфорд от загуба

  • 25 окт 2026 | 18:46
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Хъл Сити и Брентфорд завършиха при 1:1 в двубой от осмия кръг на Премиър лийг. Този резултат запазва позициите и двата тима в близост до топ 5. В същото време и двата тима са в лоши серии, като общо за последните си десет мача във Висшата луга имат само една победа.

Хъл изигра много силна първа част, в която заслужено поведе след гол на Оливър Макбърни от дузпа в 24-тата минута. В основата на наказателния удар беше неразчетено подаване на вратаря на гостите Куивин Келъхър към Аарън Хики, в резултат на което последният фаулира Тим Ирогбунам.

Брентфорд отговори с по-добро представяне след почивката и също стигна до изстрел в мрежата. Точен беше Данго Уатара в 63-тата минута след асистенция на бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго.

До края и двата отбора имаха по едно чисто положение за победен гол.

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