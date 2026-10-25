Александра Миланова с 13 точки, Афион с 4-а поредна загуба в Турция

Националката Александра Миланова и нейният Синнада Хотелс Афион Беледийе Юнташ допуснаха 4-а поредна загуба в турската Султанлар лига, след като отстъпиха като гости на Илбанк (Анкара) с 1:3 (17:25, 26:28, 25:19, 21:25) в мач от 5-ия кръг на шампионата, игра този следобед пред 1800 зрители.

По този начин Афион остава на последното 14-о място във временното класиране с едва 1 победа, 4 загуби и 2 точки. В следващия 6-и кръг Миланова и съотборничките й са домакини на гранда и лидер в подреждането Вакъфбанк (Истанбул). Срещата е в неделя (1 ноември) от 14,00 часа българско време.

Александра Миланова игра стабилно цял мач за своя тим и реализира 13 точки (38% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане – +9).

Лиза Сафронова стана най-резултатна за Афион с 19 точки (4 блока, 35% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане – +13), а Кейтиел Алонсо, която се включи от резервната скамейка завърши с 16 точки (1 блок и 48% ефективност в атака – +13), но и това не помогна за успеха.

За тима на Илбанк полската националка Малвина Смажек бе най-полезна с 25 точки (1 ас и 43% ефективност в атака – +17). Ема Струняк и Идил Наз Канбур пък приключиха с 12 и 11 точки за победата.

ИЛБАНК (АНКАРА) – АФИОН БЕЛЕДИЙЕ ЮНТАШ 3:1 (25:17, 28:26, 19:25, 25:21)

ИЛБАНК: Чагла Чичекоглу 2, Малвина Смажек 25, Идил Наз Канбур 11, Сара Лозо 9, Ема Струняк 12, Фатма Беяз 8 – Синем Арънджъ-либеро (Бриана Едуардс 6, Берен Йешилърмак 2, Едже Хезер, Дамла Дюндар)

Старши треньор: МЕХМЕТ ДУЙГУН

АФИОН: Виктория Майер 1, Севджи Солак 11, АЛЕКСАНДРА МИЛАНОВА 13, Лиза Сафронова 19, Йована Кочич 1, Дамла Токман 2 – Илайда Гергеф-либеро (Кейтиел Алонсо 16, Берак Какашчъ, Сабрие Дикмен 1, Айлин Токтамъш, Зейнеп Гулерюз).

Старши треньор: ГЬОКХАН ЧОКШЕН.

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