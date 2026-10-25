Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Берое и Александра Катанич се разделят

  • 25 окт 2026 | 17:45
  • 207
  • 0
Берое и Александра Катанич се разделят

Сръбската националка Александра Катанич ще напусне Берое, след като е получила предложение от друг клуб, което е решила да приеме, съобщиха от клуба.

В знак на уважение и коректност към Берое Катанич ще остане в отбора за още два мача, преди да продължи кариерата си в новия клуб. В понеделник от 18:00 часа Берое посреща Септември 97. Това ще бъде възможността за феновете да се сбогуват с Александра Катанич. След края на срещата желаещите ще могат да се снимат с нея и да получат автограф, информират още от тима.

След това баскетболистката ще отпътува с отбора за Белград, където в сряда Берое гостува на Партизан в мач от Адриатическата лига. Двубоят ще бъде последният ѝ със зелено-белия екип.

От клуба благодариха на Катанич за професионализма, отдадеността, енергията и позитивизма, с които е допринасяла за отбора, и ѝ пожелаха здраве, успехи и късмет в новото предизвикателство.

Сръбската баскетболистка участва в четирите официлни мача на Берое от началото на новия сезон. Старозагорки загубиха на два пъти от Бакси Ферол в тунира ЕвроKъп, а в първенството записаха победа над Локомотив София и загуба от Монтана 2003.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Везенков, Коди и Олимпиакос разбиха Промитеас за победа №4 в Гърция

Везенков, Коди и Олимпиакос разбиха Промитеас за победа №4 в Гърция

  • 25 окт 2026 | 14:50
  • 5182
  • 3
Спартак излъга Рилски спортист в Плевен

Спартак излъга Рилски спортист в Плевен

  • 25 окт 2026 | 14:55
  • 3744
  • 8
Какво предстои в осмия кръг от Евролигата

Какво предстои в осмия кръг от Евролигата

  • 25 окт 2026 | 11:17
  • 660
  • 0
Два мача на най-високо ниво превръщат "Арена Ботевград" в център на баскетбола

Два мача на най-високо ниво превръщат "Арена Ботевград" в център на баскетбола

  • 25 окт 2026 | 10:32
  • 5272
  • 2
Йокич записа нов трипъл-дабъл за домакински успех на Денвър

Йокич записа нов трипъл-дабъл за домакински успех на Денвър

  • 25 окт 2026 | 09:47
  • 1023
  • 0
ЛеБрон Джеймс няма да играе за Филаделфия срещу Милуоки

ЛеБрон Джеймс няма да играе за Филаделфия срещу Милуоки

  • 25 окт 2026 | 01:10
  • 1448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

  • 25 окт 2026 | 15:11
  • 8179
  • 17
Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

  • 25 окт 2026 | 17:54
  • 6346
  • 7
Алекс Грозданов и Богданка грабнаха Суперкупата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка грабнаха Суперкупата на Полша

  • 25 окт 2026 | 17:52
  • 664
  • 0
Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

  • 25 окт 2026 | 17:00
  • 10032
  • 51
Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

  • 25 окт 2026 | 13:45
  • 11752
  • 0
Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

  • 25 окт 2026 | 15:20
  • 10544
  • 11