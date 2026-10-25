Берое и Александра Катанич се разделят

Сръбската националка Александра Катанич ще напусне Берое, след като е получила предложение от друг клуб, което е решила да приеме, съобщиха от клуба.

В знак на уважение и коректност към Берое Катанич ще остане в отбора за още два мача, преди да продължи кариерата си в новия клуб. В понеделник от 18:00 часа Берое посреща Септември 97. Това ще бъде възможността за феновете да се сбогуват с Александра Катанич. След края на срещата желаещите ще могат да се снимат с нея и да получат автограф, информират още от тима.

След това баскетболистката ще отпътува с отбора за Белград, където в сряда Берое гостува на Партизан в мач от Адриатическата лига. Двубоят ще бъде последният ѝ със зелено-белия екип.

От клуба благодариха на Катанич за професионализма, отдадеността, енергията и позитивизма, с които е допринасяла за отбора, и ѝ пожелаха здраве, успехи и късмет в новото предизвикателство.

Сръбската баскетболистка участва в четирите официлни мача на Берое от началото на новия сезон. Старозагорки загубиха на два пъти от Бакси Ферол в тунира ЕвроKъп, а в първенството записаха победа над Локомотив София и загуба от Монтана 2003.

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