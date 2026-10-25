Георги Петров с 10 точки за убедителна победа на Кладно

Българският посрещач Георги Петров и неговият Кладно записаха чиста победа в чешката Екстралига. Воденият от Томаш Самсели тим се наложи у дома над Усти над Лабем с 3:0 (26:24, 25:17, 25:14) в среща от третия кръг, играна на 24 октомври.

Георги Петров стана втори по резултатност за победителите заедно с Ян Свобода с по 10 точки. Българинът завърши с 1 блок, 56% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане – +7. Петров започна като титуляр и остана на полето през трите гейма.

Кладно трябваше да се потруди за успеха в първата част, в която гостите водеха с 21:19, но домакините обърнаха развоя и я измъкнаха с 26:24. След това тимът на Петров наложи превъзходството си и спечели следващите два гейма с 25:17 и 25:14. Двубоят продължи 81 минути.

Алваро Химено Рубио бе най-резултатен за Кладно с 13 точки (1 блок, 1 ас и 42% ефективност в атака – +6). Адам Зайчек добави 9 точки (2 блока, 2 аса и 83% ефективност в атака – +7).

За Усти над Лабем Матоуш Ланк реализира 13 точки (2 блока, 2 аса и 36% ефективност в атака – +2). Патрик Марьов приключи със 7 точки.

КЛАДНО – УСТИ НАД ЛАБЕ 3:0 (26:24, 25:17, 25:14)

КЛАДНО: Енрике Адами 1, Алваро Химено Рубио 13, Ян Свобода 10, ГЕОРГИ ПЕТРОВ 10, Адам Зайчек 9, Коул Дънкансън 4 – Тео Дюран-либеро (Лукаш Нейман, Павел Готесман, Иржи Донат, Ясмин Попелка, Якуб Ковач, Лукаш Чекета, Йозеф Даничек-либеро)

Старши треньор: ТОМАШ САМСЕЛИ

УСТИ НАД ЛАБЕ: Лукаш Йелинек 1, Матоуш Ланк 13, Радек Суда 6, Ян Водичка 3, Патрик Марьов 7, Иржи Чапек – Иржи Коржинек-либеро (Мартин Тибитанцъл 2, Матей Коранда, Матей Емер, Радим Хиеке, Виктор Зибер, Денис Хулка, Матиаш Волф-либеро

Старши треньор: ЯКУБ КОЛОУШЕК.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google