Страхотен Александър Манушев заби 30 точки за драматична победа на Лозана

Младият български диагонал Александър Манушев изигра страхотен мач и изведе Лозана до втора поредна победа в швейцарския елит. Воденият от Лоренцо Галезио тим надделя у дома над Шьоненверд, който през миналия сезон спечели Суперкупата под ръководството на Атанас Петров, с 3:2 (27:25, 20:25, 25:21, 24:26, 15:13) в среща от втория кръг, играна на 24 октомври.

18-годишният Манушев, който е юноша на ЦСКА, бе най-резултатен в двубоя с 30 точки (1 блок и 53% ефективност в атака – +17). Българинът започна като титуляр и в петте гейма и реализира 29 от 55-те си опита в нападение.

Лозана измъкна оспорваната първа част с 27:25, но гостите изравниха след 25:20 във втората. Манушев и съотборниците му отново поведоха след 25:21 в третия гейм, преди Шьоненверд да спечели четвъртия с 26:24 и да прати срещата в тайбрек. В решителната част домакините се наложиха с 15:13 и спечелиха двубоя.

За победителите Антъни Матини добави 14 точки (3 блока, 2 аса и 69% ефективност в атака – +6), а Ноe Аравена приключи с 12 точки.

За Шьоненверд Себастиан Посо Ернандес бе най-резултатен с 20 точки (1 блок, 3 аса, 50% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане – +8). Кентен Целер добави 16 точки, а Миша фон Бург – 14.

ЛОЗАНА – ШЬОНЕНВЕРД 3:2 (27:25, 20:25, 25:21, 24:26, 15:13)

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