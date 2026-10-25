Янакопулос скочи на Олимпиакос, призова за затвор за съдиите

Собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос отново избухна по повод скандала, който разтърси Гърция, като този път атакува и ръководството на Олимпиакос.

При мащабна акция на гръцката полиция бяха арестувани президентът на местната федерация Вангелис Лиолис, както и Василики Царуха и Елиас Коромилас – бивши и настоящи съдии в Евролигата.



Както обикновено, Димитрис Янакопулос не пропусна да изрази позицията си чрез социалните мрежи, като този случай не направи изключение.

Янакопулос бе изключително подробен в коментара си и използва момента да отправи остри критики към Олимпиакос, откъдето продължават да пазят мълчание.

„Факт номер едно: Собствениците на Олимпиакос наскоро ни напомниха, че техният клуб е най-големият в Европа. Факт номер две: Намерени са екипи и пари при съдиите, които в момента са в ареста за уреждане на мачове. Факт номер три: През последните години Олимпиакос се застъпваше в защита на тези рефери, твърдейки, че друг клуб несправедливо е изразявал притеснения относно тяхната пригодност. Тези опасения обаче се оказаха напълно основателни. Факт номер четири: Цяла Гърция гледа финалите и реагира с отвращение и възмущение на арогантния и своеволен начин, по който свириха тези арбитри, защитавани преди това от Олимпиакос. Това важи независимо дали даден отбор е спечелил или загубил. Факт номер пет: Олимпиакос, напълно своеволно и без предходен инцидент в баскетбола, реши да се унижи в името на така нареченото „историческо изчистване“ на този спорт. Те предприеха краен ход, заради който тогавашното правителство за съжаление трябваше да се намеси, за да не остане безучастно пред арогантното и агресивно поведение на клуб, чиито собственици по лични подбуди преди това изпратиха отбора във втора дивизия. Факт номер шест: Длъжен съм да призная, че средствата, които те похарчиха за жалби и съдебни дела под претекст, че „чистят“ баскетбола, надхвърлят разходите на всички нас, взети заедно. Факт номер седем: Що се отнася до титлите, спечелени през последните години, един от тези конкретни рефери ръководи преобладаващата част от срещите. Факт номер осем: До днес, освен да споменава моето име и изказвания, „най-големият клуб в Европа“ не е отговорил на нито един от изброените факти, свързани с баскетбола. Нямат ли някаква позиция?“, написа Димитрис Янакопулос.

Янакопулос отново постави под сериозен натиск „червено-белия“ си съперник.

„Как може да се въздържат от реакция в момент, когато се открива най-големият шанс досега за прочистване на баскетбола, особено сега, когато са налице конкретни доказателства, а не просто мнения на ревностни функционери? Тези въпроси са насочени към вас и аз ще продължа да ги задавам, независимо колко често сменяте темата. „Легендарните лоши момчета“ и послушните момчета не би трябвало да са никакъв проблем за вас. Това е моето лично мнение – не през призмата на юридическите тънкости, а от гледна точка на това кое е най-добро за баскетбола. Лиолис трябва да си тръгне. Преценката му бе заслепена от арогантност и его. Въпросът не е в парите. Трябва да му бъде наложена пълна забрана за каквото и да е бъдещо участие. Той е длъжен да разкрие абсолютно всичко, което знае, защото като човек на върха е наясно с всичко. Това би дало време за поставяне на началото на нова ера в баскетбола. Ако и това не помогне, тогава трябва да се поеме пълен контрол. За съдиите: кратки ефективни присъди, но само при условие че разкрият изцяло откъде произлизат подкупите и парите. В противен случай – доживотен затвор. Онези, които са давали подкупи, трябва да понесат строги наказания както пред закона, така и на клубно ниво, включително и в аматьорските първенства. На всеки съдия, който не сигнализира за колега или клубен ръководител, опитал да предложи подкуп, трябва доживотно да му се отнемат правата. На клубовете трябва да се предостави възможност при наличие на доказателства да докладват за всеки опит за манипулиране на срещи и да бъдат стимулирани за това. Това незабавно и завинаги ще сложи край на тази история. Накрая, държавата трябва да осигури сериозен финансов ресурс за новото ръководство на Гръцката баскетболна федерация и Централната съдийска комисия, за да бъде изградено веднага ново, качествено съдийско поколение.“, добави босът на ПАО.

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