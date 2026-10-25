Радо Арсов и Гьозтепе сразиха Бешикташ и Лоренцо Мичели

Българският треньор Радослав Арсов и воденият от него Гьозтепе Юппо (Измир) записаха ценна победа в турската Султанлар лига.

Гьозтепе се наложи като гост над Бешикташ, който е воден от бившия селекционер на България Лоренцо Мичели, с 3:1 (25:18, 18:25, 25:19, 26:24) в среща от 5-ия кръг, играна в зала „Бурхан Фелек Вестел“ в Истанбул.

Волейболистките на Арсов започнаха уверено и спечелиха първия гейм с 25:18. Бешикташ отвърна със същия резултат във втория, но гостенките отново поеха инициативата след 25:19 в третата част. В оспорвания четвърти гейм Гьозтепе показа повече хладнокръвие и затвори мача с 26:24.

Това е втора победа за състава на българския специалист, който вече има 6 точки от четири изиграни срещи.

Чжуан Юшан бе най-резултатна за Гьозтепе с 22 точки (2 блока, 5 аса, 33% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане – +17). Зейнеп Суде Демирел изигра отличен мач и добави 18 точки (7 блока, 1 ас и 53% ефективност в атака – +14). Ребека Лейтъм приключи с 11 точки, а Езги Бекташ – с 10.

За Бешикташ Полина Шеманова завърши с 18 точки (2 блока, 43% ефективност в атака и 79% позитивно посрещане – +12). Анна Артюшук добави 14 точки, а Ясмин Абдерахим – 13 точки.

İstanbul'da 3 puan bizim 🐦‍🔥💛❤️ Maç Sonucu Beşiktaş 1-3 Göztepe Yuppo #GöztepeYuppo #İzmirinSultanları | https://t.co/eMB7I9GAlx https://t.co/trLpgzTg7c — Göztepe Yuppo (@gozgozvoleybol) October 25, 2026

БЕШИКТАШ – ГЬОЗТЕПЕ ЮППО (ИЗМИР) 1:3 (18:25, 25:18, 19:25, 24:26)

БЕШИКТАШ: Букет Гюлюбай 3, Иман Ндиай 2, Йолин Кнолема 1, Полина Шеманова 18, Мерве Атлъер 9, Емине Аръджъ 7 – Симай Курт-либеро (Анна Артюшук 14, Ясмин Абдерахим 13, Йозге Нур Четинер 1, Бурджу Йондер, Едже Еке, Зейнеп Дога Алпай, Кейтлин Евънс, Суде Кале-либеро)

Старши треньор: ЛОРЕНЦО МИЧЕЛИ

ГЬОЗТЕПЕ: Нур Севил Гьокбудак 3, Ребека Лейтъм 11, Чжуан Юшан 22, Езги Бекташ 10, Зейнеп Суде Демирел 18, Анна Прасалова 7 – Туна Айбюке Йозел-либеро (Олга Ваганова 1, Анна Асташина, Ханде Наз Сунар, Бурчин Ефлин Тораман, Ксения Лебьодкина, Суде Бенли, Дуру Зерен-либеро)

Старши треньор: РАДОСЛАВ АРСОВ.

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