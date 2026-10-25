Конеляно обърна Скандичи и грабна 9-а Суперкупа на Италия

Волейболистките на Просеко DOC А. Караро Имоко (Конеляно) спечелиха за девети път Суперкупата на Италия. Момичетата на Даниеле Сантарели обърнаха Савино Дел Бене (Скандичи) с 3:1 (23:25, 25:18, 26:24, 26:24) във финала, игран пред 4997 зрители в зала „Палафлорио“ в Бари.

Скандичи спечели оспорвания първи гейм с 25:23, но Конеляно отговори с убедително 25:18 във втория. След това „пантерите“ показаха по-здрави нерви в решителните моменти и измъкнаха следващите две части с по 26:24, за да вдигнат трофея.

Изабел Хаак бе най-резултатна за победителките с 28 точки (1 блок, 2 аса и 49% ефективност в атака – +21) и заслужено бе избрана за MVP. Тън Жу добави 17 точки (2 блока, 56% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане – +13), а Сара Фар завърши с 14 точки.

За Скандичи Кира Ван Рик реализира 27 точки (2 аса и 53% ефективност в атака – +16). Мая Алексич добави 17 точки (5 блока и 63% ефективност в атака – +16).

„Искам да поздравя Просеко Док А.Караро Имоко Конеляно, съпрезидентите Пиетро Маскио и Пиеро Гарбелото, целия щаб и състезателките за спечелването на Суперкупата ФИАТ. Заедно с великолепния тим на Савино Дел Бене Скандичи, който се бори всеотдайно за всяка топка, те сътвориха истинско зрелище от световна класа. Атмосферата в „ПалаФлорио“ беше невероятна. Завръщането на голям волейболен трофей в Южна Италия след толкова години и провеждането на форум от най-висок ранг е напълно спечелен бас. Горещата подкрепа от трибуните доказва, че този регион има жажда за голям спорт и е готов да бъде движеща сила за женския волейбол“, заяви президентът на Лигата Вито Коцоли.

Празничната програма преди първия съдийски сигнал включваше светлинно шоу на танцьорите от „Лайт Баланс“, а купата бе внесена на терена от олимпийската, световна и европейска шампионка по спортно ходене Антонела Палмизано. Тържествеността бе допълнена от националния химн, изпълнен от духовия оркестър на механизирана бригада „Пинероло“.

Двата тима излязоха на полето в очакваните си титулярни състави. Сантарели заложи на Фолие и Фар в центъра, Волош и Хак в диагонал, Габи и Джу на посрещане, както и Де Дженаро като либеро. За Скандичи Гаспари избра Огненович и Ван Райк, двойката центрове Алексич – Грациани, Бозети и Скинър на постовете на крайните нападателки и Армини в задна линия.

Началото на сблъсъка бе равностойно. Конеляно се опита да се откъсне в резултата при 13:9 благодарение на активността на Хак (8 точки в гейма), но две поредни успешни блокади на Алексич възстановиха паритета. В края на частта тосканките показаха прецизност при отиграванията на Скинър и Ван Райк, а Грациани сложи точка на гейма за 23:25 в полза на Скандичи.

Във втория гейм Конеляно реагира незабавно. Със солидна игра в посрещане от Де Дженаро и Габи шампионките диктуваха събитията. Хак добави още 8 точки, Джу записа 5, а Фар беше безупречна със 7 точки (включително 2 блокади и 100% успеваемост). След преднина от 10:7 тимът на Сантарели контролираше събитията и затвори частта с 25:18 след блокада на Фар.

Третият гейм предложи нова порция оспорвани и дълги разигравания. Конеляно поведе със 7:5 благодарение на Хак, но Скандичи обърна до 8:10 с включването на Бергман, като битката точка за точка се запази до самия край на частта.

След изключително оспорвана битка в средата на частта, съставът от Венето успя пръв да вземе решителен аванс при 21:19 след неточност на Ван Райк. Канадската състезателка обаче бързо се реваншира и бе с основна заслуга за новото равенство при 23:23. Осъзнавайки огромната важност на момента, Габи атакува успешно по правата за 24:23, но Алексич отговори с мощно отиграване за 24:24. Бразилката отново изведе тима си напред при 25:24, след което удар в мрежата на канадския диагонал донесе гейма за възпитаничките на треньора Сантарели.

Изтръгнатата в последния момент част даде допълнителен импулс на Конеляно, чиито крайни нападателки бързо взеха нещата в свои ръце и наложиха темпото си. Хаак, Габи и далеч по-активната Джу нанесоха сериозни удари по тосканския тим, поддържайки аванс от три точки от 11:8 чак до 22:19. Макар мачът да изглеждаше решен, съставът на Скандичи показа характер и благодарение на вихрената игра на Ван Райк се върна в двубоя за 24:24. Въпреки огромното напрежение „жълто-сините“ запазиха самообладание и след успешна изява на Хаак и заключителна грешка на Бергман триумфираха със златните медали.

ИМОКО (КОНЕЛЯНО) – САВИНО ДЕЛ БЕНЕ (СКАНДИЧИ) 3:1 (23:25, 25:18, 26:24, 26:24)

КОНЕЛЯНО: Йоана Волош 2, Изабел Хаак 28, Габриела Гимараеш-Габи 10, Чжу Тин 17, Рафаела Фоли 9, Сара Фар 14 – Моника Де Дженаро-либеро (Линда Манфредини, Анна Пиовезан, Елена Аричи, Мерит Адигве, Анастасия Цекулаев, Яо Ди, Фатумата Сила).

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ САНТАРЕЛИ

СКАНДИЧИ: Мая Огненович 1, Кира Ван Рик 27, Ейвъри Скинър 7, Катерина Бозети 6, Мая Алексич 17, Ема Грациани 4 – Мартина Армини-либеро (Джулия Бергман 9, Чидера Блесинг Езе, София Д’Одorико, Лизе Ван Хеке, Линда Нвакалор, Сара Алберти, Има Сиреси-либеро).

Старши треньор: МАРКО ГАСПАРИ.

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