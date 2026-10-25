Сензационен дебют в Япония: Даниел Кицигой изригна с 29 точки за Сантори Сънбърдс

Румънският национал Даниел Кицигой направи запомнящ се дебют в японския волейболен елит. Посрещачът, който е син на бившата българска националка Радостина Рангелова, се превърна в най-резултатния състезател за клубния си тим Сантори Сънбърдс Осака при победата в японската SV.League с успех над Вореас (Хокайдо) с 3:1 (25:23, 17:25, 26:24, 25:23) в първия си мач от първия кръг, игран пред 4564 зрители в „Асуе Арена Осака“.

Офанзивното представяне на Кицигой бе впечатляващо. Той реализира 25 точки в атака при отлична успеваемост от 58,1% (25 успешни отигравания от 43 опита), като добави към актива си две блокади и два аса от начален удар. Особено ефективен беше в нападението от задна линия, където завърши успешно 8 от 11 топки, записвайки внушителните 72,7% успеваемост. В посрещане той отрази 25 топки и регистрира 24% позитивно посрещане по специфичната японска система за отчитане.

Кицигой бе с ключова роля за домакинския успех на тима от Осака.

Втори по резултатност за победителите стана руският състезател Егор Клюка с 18 точки, докато японският волейболист Котаро Каи се отчете с 11 точки.

За Вореас Улрик Дал реализира 22 точки (1 блок, 4 аса и 53% ефективност в атака). Март Тамеару приключи с 12 точки (3 блока и 47% ефективност в атака), а Кейсуке Мийоши добави 11 точки.

Според регламента на японското първенство отборите играят по два поредни мача един срещу друг в рамките на един уикенд. Кицигой и Сантори Сънбърдс Осака излизат отново срещу Вореас Хокайдо в неделя от 13:05 часа местно време, като румънецът ще има възможност да затвърди великолепното си представяне.

СЪНТОРИ СЪНБЪРДС (ОСАКА) – ВОРЕАС (ХОКАЙДО) 3:1 (25:23, 17:25, 26:24, 25:23)

СЪНТОРИ: Ямато Накано, Котаро Кай 11, Даниел Кицигой 29, Егор Клюка 18, Кенджи Сато 7, Цай Пейчан 8 – Казума Сонае-либеро (Лучано Палонски, Рен Оники, Йошимицу Киире, Руи Такахаши, Рьо Шимокава, Хикару Сомено, Тацуки Кашивада).

Старши треньор: ОЛИВИЕ ЛЕКА

ВОРЕАС: Джун Ямагиши 1, Улрик Дал 22, Март Тамеару 12, Кота Икеда 10, Кейсуке Мийоши 11, Тимо Тамемаа 9 – Кохей Тонозаки-либеро (Манато Накамичи, Никита Золотухин, Коки Ямада, Шота Хамада, Джин Иноуе, Реон Арао, Коширо Ниши-либеро).

Старши треньор: ЕДО КЛАЙН

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