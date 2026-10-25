От волейболната зала до подиума на културизма: Необичайната трансформация на Роман Данилов

Бившият руски волейболен национал Роман Данилов предприе неочаквано и коренно преобразяване след края на състезателния си път под мрежата. Високият 208 сантиметра диагонал, който в кариерата си е печелил младежко световно първенство, Шампионската лига и Купата на ЦЕВ с Белогорие, се пренасочи към плажния бодибилдинг веднага след като сложи край на волейболната си кариера на 40-годишна възраст. Неговата нова амбиция е да пробие сред най-добрите състезатели в Русия и впоследствие да предаде натрупания опит като фитнес инструктор.

В интервю за „БО Спорт“ Данилов разкри мотивите зад смелото си решение, спецификата на новите си натоварвания и строгия режим, който спазва всеки ден.

Тежестите като ключ към дълголетието в спорта

Данилов споделя, че интересът му към силовите тренировки се е зародил още по време на професионалната му кариера. Именно работата с тежести и умението да се вслушва в сигналите на тялото си са му помогнали да се състезава на високо ниво чак до 40 години, преодолявайки редица травми.

За разлика от класическия културизъм, където акцентът пада върху екстремната мускулна маса, категорията „плажен бодибилдинг“ изисква хармонична, атлетична фигура и естетика без излишни обеми. За Данилов това е не само ново спортно предизвикателство, но и практическа подготовка за бъдещата му треньорска дейност, в която възнамерява да прилага изпитаните върху себе си методики.

Решението да излезе на сцената е изцяло негово, подкрепено от добрата му генетика. След приключването с волейбола той се свързва със Сергей Алиев, председател на федерацията по бодибилдинг на Белгородска област, с когото вече почти година работят заедно за следващия състезателен сезон.

Строга дисциплина и прецизност до грам

Преходът към бодибилдинга налага сериозни промени в начина на живот, най-вече в хранителния режим. При подготовка за състезания менюто се контролира с абсолютна точност, а кухненската везна става незаменим инструмент.

„Всичко се пресмята до последния грам, включително всяка ядка. Балансът между протеини, мазнини и въглехидрати е безкомпромисен“, обяснява Данилов. Захарта е напълно изключена от ежедневното му меню, което се състои предимно от пуешко и пилешко месо, гарнирани с ориз, пълнозърнеста паста или овесени ядки.

Тренировки до пълен отказ

Разликата в тренировъчния процес между волейбола и бодибилдинга е огромна. Докато на игрището водещи са били отскокът и експлозивността, във фитнеса фокусът пада върху тежките серии до пълен отказ. Основната мускулна група, изисквала най-сериозно наваксване след волейбола, е гърбът, както и раменете.

Тренировъчната програма на Данилов включва два последователни дни на интензивни занимания, последвани от един ден за почивка. Всяка сесия продължава между три и три часа и половина, обхваща седем-осем упражнения в по четири работни серии, като почивките между тежките изпълнения са от две до три минути.

Тренировъчният процес в бодибилдинга изисква огромна отдаденост, като често едно занимание продължава повече от три часа. За сериозните изпитания в залата, прецизното позиране и амбициите за призови класирания разказва състезателят в категория „мастърс“ в откровено интервю.

– С какви работни тежести тренирате в момента?

– При изтласкването на дъмбели от полулег например използвам по 47,5 кг във всяка ръка, като правя серии от по 10 до 12 повторения. При вертикалното дърпане на лостов тренажор тежестта достига 150 кг.

– Разчитате ли и на упражнения със собствено тегло?

– Да, залагам много на набиранията. Обикновено правя осем серии по десет повторения, като между тях почивам точно по една минута.

– Какво представлява добрата тренировка за вас – нов личен рекорд или брой повторения?

– Успешната тренировка е тази, в която съм изпълнил абсолютно всяко едно указание, заложено в изготвената от треньора ми програма.

– Как измервате своя напредък? Достатъчни ли са огледалото и снимките, или са необходими редовни измервания и анализи на телесния състав?

– Измерванията и лабораторните изследвания са задължителни, но най-ключовият показател остава прогресивното увеличаване на тежестите. За да има мускулна хипертрофия, работните килограми трябва непрекъснато да нарастват. Без това мускулните обеми остават в застой.

– Може ли бодибилдингът да се определи като насилие над тялото?

– До известна степен да. Това е изключително тежък спорт, където върховата форма изисква работа на абсолютния предел и преодоляване на болката. При мен все още се обаждат стари травми в раменете и лактите от годините във волейбола, но въпреки това продължавам да натискам.

– Кой аспект се оказа най-неочакван за вас, когато навлязохте по-дълбоко в спорта: тренировъчният обем, диетата, възстановяването или сънят?

– Бях напълно наясно с огромните обеми на работа и стриктния хранителен режим. Знаех и колко е важен сънят – един бодибилдър се нуждае от поне осем часа на денонощие, макар че заради семейството и децата невинаги успявам да го постигна. Като цяло знаех с какво се захващам.

– Кое е по-трудно: изграждането на мускулите или представянето им на сцената?

– Силите са абсолютно равни. Точно позирането се оказа голямата изненада за мен. Масово хората смятат, че просто излизаш и заставаш в няколко пози, но всъщност това е не по-малко изтощително от самите вдигания. Засега позирането ми куца и трябва сериозно да работя по него със специалист.

– Как ви се отразяват моментите, в които формата е в застой?

– Действа ми доста демотивиращо, особено когато виждам грешки при стойките. Пред огледалото всичко може да изглежда безупречно, но щом пусна видеозаписа, веднага изскачат недостатъци – някъде стойката е изкривена, другаде мускулът не е стегнат правилно или позицията на ръката е неточна.

– Какви са основните критерии, по които съдиите оценяват състезателите?

– Търсят се правилните пропорции – тясна талия, съчетана с масивни рамене и широк гръб. Всичко трябва да бъде хармонично и балансирано. Изключително важен е и минималният процент подкожни мазнини, както и процесът по обезводняване преди самото качване на сцената. Съдиите следят много стриктно за дълбочината на пресата и детайлите в коремната мускулатура.

– Промени ли се отношението на хората към вас с нарастването на мускулната маса?

– В залата, а и извън нея, предимно мъже проявяват интерес. Наскоро дори в магазина ме спря непознат, за да ме поздрави за формата и да сподели, че би искал да постигне същия резултат.

– Какъв е основният ви приоритет в момента – конкретен трофей, преминаване на следващо ниво или достигане на лична върхова форма?

– Всичко това е свързано. Стремя се към форма, която да удовлетворява както мен, така и съдийския състав. Главната ми мишена е финал и класиране в челната шестица на първенството на Русия. Състезавам се при ветераните над 40 години, както и във високата ростова дивизия над 182 сантиметра. Конкуренцията там е огромна, но това е задължителна стъпка за моята репутация и бъдеща реализация като треньор.

– Как се подготвяте за треньорското поприще?

– Инвестирам много в знания – чета специализирана литература и посещавам профилирани курсове. Наскоро бях на семинар по хранене и диететика, воден от Денис Капустин – изтъкнат международен съдия и експерт в областта. Завършил съм Факултета по физическо възпитание към Белгородския държавен университет, но практиката върху самия себе си е най-добрият учител, преди да започна да водя други атлети.

С ръст между 206 и 208 сантиметра, бившият професионален волейболист прави смела и необичайна крачка, пренасочвайки се към състезателния културизъм. Официално най-високият състезател в този спорт в Русия споделя подробности за новия си начин на живот, успехите на сцената и причините да окачи волейболните маратонки на стената.

Трудният път към перфектната физика при ръст над два метра

За човек с неговите габарити изграждането на симетрично тяло и натрупването на мускулна маса е значително по-сложно начинание, отколкото за по-ниските състезатели. Въпреки че има под една година стаж в залата като културист, той вече жъне успехи в категорията „Плажен бодибилдинг“.

„Нямам ориентири сред другите спортисти, защото просто няма хора с моите пропорции. За по-ниските момчета е много по-лесно да оформят правилни обеми и релеф. Въпреки това вече имам първо място в моята ръстова категория в Липецк, спечелих турнир за ветерани в Белгород и влязох в челната шестица на силни състезания във Воронеж и Могильов“, разказва той.

Във финансово отношение занаятът все още е свързан предимно с разходи за възстановяване, грим, такси за участие и пътувания, макар най-добрите атлети в страната да заработват от наградни фондове.

Без крайности в залата и шегите на Алексей Спиридонов

По повод шеговитите коментари на известния волейболист Алексей Спиридонов, че е „време да си смени фамилията на Менделеев“, спортистът подчертава, че в неговата дисциплина не се изисква прекомерна маса, постигана със забранени препарати.

„В плажния бодибилдинг фокусът е върху хармонията, а не върху гигантските размери. С правилен и обилен хранителен режим, витамини, протеини и здрави тренировки всичко се постига естествено. Със Спиридонов поддържаме контакт – той самият се запали по фитнеса и постигна страхотна визуална трансформация“, допълва бодибилдърът.

Краят на волейболния път и животът зад граница

След края на сезон 2024/25 в турския клуб ИББ Спор, с който печели промоция за елитната дивизия, волейболистът решава да прекрати състезателната си кариера. Основният фактор е семейството и грижата за двете му деца.

„Имах предложения да остана в Турция, но от малки градове, които не предлагаха добри условия за семейството ми. В Истанбул всичко беше устроено прекрасно – училището беше на пет минути от дома ни. От всички страни, в които съм играл, Турция ми допадна най-много и като волейболно ниво, и като начин на живот. Доха в Катар беше страхотна, но твърде луксозна за моя вкус, докато от престоя си в Кувейт нямам добри спомени – бях сам в продължение на девет месеца заради визови проблеми за близките ми.“Сбогуване с топката и настоящето в Белгород

Към днешна дата волейболът е напълно изключен от ежедневието му. Заради бързия си метаболизъм той избягва всякакво кардио натоварване, за да не губи изградените мускули. Освен това променената мускулатура крие рискове от травми при опит за рязка волейболна атака.

„Липсват ми отборният дух, разговорите и общите вечери с момчетата, но изобщо не ми липсват пътуванията и куфарите. Промених и навиците си – преди спях задължително по два часа между тренировките, докато сега това се случва рядко“, обяснява той.

Относно ежедневието си в Белгород и фона на атаките с дронове, спортистът запазва хладнокръвие: „Живеем съвсем нормално като всички останали. Не мислим да заминаваме – с времето човек просто свиква с тази обстановка.“

Дата на раждане: 4 януари 1985 г.Ръст: 208 см

Състезателна кариера

2003–2008: Белогорие (Белгород)

2008/09: Металоинвест (Стари Оскол)

2009/10: Локомотив (Новосибирск)

2010/11: Урал (Уфа)

2011–2013: Искра (Одинцово)

2013–2015: Урал (Уфа)

2015–2018: Белогорие (Белгород)

2018/19: Архави (Артвин, Турция)

2019–2021: Ал-Ахли (Доха, Катар)

2021/22: Соргун (Йозгат, Турция)

2022/23: Кувейт (Кувейт)

2023/24: Джизре (Шърнак, Турция)

2024/25: ИББ Спор (Истанбул, Турция)



Клубни успехи

Шампионска лига:

Шампион (2004), бронзов медалист (2005, 2006)

Купа на ЦЕВ: Носител на трофея (2018)



Първенство на Русия:

Шампион (2004, 2005), сребърен медалист (2006), бронзов медалист (2016)



Купа на Русия:

Носител (2003, 2005)



Кувейт:

Шампион и носител на Купата на страната (2023)



Катар:

Носител на Купата на емира (2021), вицешампион (2021)



Турция: Победител във втория ешелон на шампионата (2025)



Успехи с националния отбор

Европейски шампион за младежи до 20 години (2004)

Световен шампион за младежи до 21 години (2005)

Златен медалист от Световната универсиада (2009)

Алмаз Хаиров, "БО Спорт"

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