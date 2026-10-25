Дунав представи отбора с победа над Добруджа

Дунав (Русе) победи играещият във Висша лига Добруджа 07 (Добрич) с 3:1 (25:18, 20:25, 25:18, 26:24) в приятелски мач, който се игра в едноименната зала в Русе. Двубоят бе официално представяне на тима пред феновете преди първия официален мач на тима в Winbet Супер Волей. Старши треньорът Красимир Миронов даде шанс на всички свои състезатели и изпробва различни варианти на игра.

Дунав представя отбора и с вход свободен и томбола с награда

След отказа на Черно море (Варна) от елита, в първенството на първата група останаха 11 отбора. Поради нечетния брой във всеки кръг почива по един тим, като Дунав не игра в стартовия кръг. Във втори кръг на елита русенци приемат Берое 2016 (Стара Загора). Двубоят е на 30 октомври от 18:00 часа.

Снимка: ВК "Дунав" Русе

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