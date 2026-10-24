Дунав представя отбора и с вход свободен и томбола с награда

Волейболният Дунав (Русе) ще представи състава си за новия сезон в Winbet Суперволей с контрола срещу Добруджа 07 (Добрич), съобщи за БТА старши треньорът на русенския тим Красимир Миронов. Двубоят ще се играе от 17:00 часа днес в зала „Дунав“ в Русе, а входът за зрителите ще бъде свободен.

По време на срещата привържениците ще могат да закупят абонаментни карти за домакинските мачове на отбора през сезона и да участват в томбола за една такава карта. Касата ще бъде разположена във фоайето на залата, а талоните за участие ще се раздават при закупуване на абонамент. Печелившият ще бъде изтеглен след края на втория гейм.

Дунав почива в първия кръг на първенството заради отказването на Черно море БАСК (Варна) от участие в елита. Първият мач на русенци в шампионата ще бъде на 31 октомври, когато ще приемат Берое (Стара Загора).

В предсезонната си подготовка русенският тим вече изигра две контролни срещи. В първата отстъпи с 0:4 гейма като гост на шампиона на Румъния Динамо (Букурещ), а във втората спечели с 3:2 гейма срещу Добруджа 07 в Добрич.

Дунав запази в състава си Ангел Павлов, Атанас Митев, Владимир Христов, Марио Дамянов, Христо Костов и Любчо Янков. В Русе се завърна Симеон Добрев, а сред новите попълнения са латвийският разпределител Маркус Венсбергс, Константин Стойков, Георги Антов, Виктор Маринов, Александър Шопов и полският диагонал Кацпер Внук.

Красимир Миронов коментира за БТА, че се очаква преди срещата с Берое да бъде финализирано привличането на последното попълнение в тима. Към момента се работи по оформяне на документацията по трансфера и осигуряването на всичко необходимо за картотекирането му, каза още той.

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