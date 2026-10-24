Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Дунав представя отбора и с вход свободен и томбола с награда

  • 24 окт 2026 | 10:45
  • 406
  • 0
Дунав представя отбора и с вход свободен и томбола с награда

Волейболният Дунав (Русе) ще представи състава си за новия сезон в Winbet Суперволей с контрола срещу Добруджа 07 (Добрич), съобщи за БТА старши треньорът на русенския тим Красимир Миронов. Двубоят ще се играе от 17:00 часа днес в зала „Дунав“ в Русе, а входът за зрителите ще бъде свободен.

По време на срещата привържениците ще могат да закупят абонаментни карти за домакинските мачове на отбора през сезона и да участват в томбола за една такава карта. Касата ще бъде разположена във фоайето на залата, а талоните за участие ще се раздават при закупуване на абонамент. Печелившият ще бъде изтеглен след края на втория гейм.

Дунав почива в първия кръг на първенството заради отказването на Черно море БАСК (Варна) от участие в елита. Първият мач на русенци в шампионата ще бъде на 31 октомври, когато ще приемат Берое (Стара Загора).

В предсезонната си подготовка русенският тим вече изигра две контролни срещи. В първата отстъпи с 0:4 гейма като гост на шампиона на Румъния Динамо (Букурещ), а във втората спечели с 3:2 гейма срещу Добруджа 07 в Добрич.

Дунав запази в състава си Ангел Павлов, Атанас Митев, Владимир Христов, Марио Дамянов, Христо Костов и Любчо Янков. В Русе се завърна Симеон Добрев, а сред новите попълнения са латвийският разпределител Маркус Венсбергс, Константин Стойков, Георги Антов, Виктор Маринов, Александър Шопов и полският диагонал Кацпер Внук.

Красимир Миронов коментира за БТА, че се очаква преди срещата с Берое да бъде финализирано привличането на последното попълнение в тима. Към момента се работи по оформяне на документацията по трансфера и осигуряването на всичко необходимо за картотекирането му, каза още той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Супер Аспарух Аспарухов с 23 точки, Шлепск с втора поредна загуба в Полша

Супер Аспарух Аспарухов с 23 точки, Шлепск с втора поредна загуба в Полша

  • 23 окт 2026 | 23:01
  • 4419
  • 1
Локомотив Авиа се справи с Монтана на старта на WINBET Супер Волей

Локомотив Авиа се справи с Монтана на старта на WINBET Супер Волей

  • 23 окт 2026 | 22:11
  • 3688
  • 7
Северин Димитров: Не успяхме да покажем нашата същност като отбор

Северин Димитров: Не успяхме да покажем нашата същност като отбор

  • 23 окт 2026 | 21:15
  • 950
  • 1
Сашо Попов: За нас стартът на сезона бе миналата седмица, Димитър Димитров е голям плюс за отбора

Сашо Попов: За нас стартът на сезона бе миналата седмица, Димитър Димитров е голям плюс за отбора

  • 23 окт 2026 | 20:59
  • 1347
  • 0
Драгоман с разгром срещу ВАСК

Драгоман с разгром срещу ВАСК

  • 23 окт 2026 | 20:43
  • 1141
  • 0
Марица без проблеми срещу Марица 2022

Марица без проблеми срещу Марица 2022

  • 23 окт 2026 | 20:22
  • 1311
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Развитие по случая с убийството на Слави Бинев

Развитие по случая с убийството на Слави Бинев

  • 24 окт 2026 | 12:06
  • 655
  • 0
Слави Бинев е убит в София

Слави Бинев е убит в София

  • 24 окт 2026 | 11:07
  • 13052
  • 56
Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

  • 24 окт 2026 | 11:27
  • 4164
  • 3
Ще продължи ли възходът на Локо (София) и срещу Ботев (Враца)?

Ще продължи ли възходът на Локо (София) и срещу Ботев (Враца)?

  • 24 окт 2026 | 07:15
  • 4984
  • 16
"Дракони" срещу "соколи" край река Дунав

"Дракони" срещу "соколи" край река Дунав

  • 24 окт 2026 | 07:24
  • 3771
  • 13
Тотнъм, Арсенал или Челси - кои лондонски клубове се мразят най-много

Тотнъм, Арсенал или Челси - кои лондонски клубове се мразят най-много

  • 24 окт 2026 | 09:21
  • 3677
  • 4