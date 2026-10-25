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Голяма среща в Лондон: Само един гранд се отзовава на проекта за НБА Европа!

  • 25 окт 2026 | 15:22
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Голяма среща в Лондон: Само един гранд се отзовава на проекта за НБА Европа!

Във вторник, 27 октомври, Лондон ще бъде домакин на важна среща, чиято основна тема ще бъде стартирането на проекта НБА Европа. Въпреки че първоначалният план предвиждаше присъствието на повече водещи европейски клубове, на преговорите, както изглежда към момента, ще се отзове само едно звучно име.

Реал Мадрид остава сам в преговорите, гигантите отказаха поканата

Делегацията на Реал Мадрид, клубът, който от самото начало се смята за най-големия радетел за идеята за НБА по тези ширини, потвърди пристигането си в столицата на Великобритания. Първият човек в „кралския клуб“ Флорентино Перес проявява изключителен интерес към влизането в системата на НБА и се надява целият процес да се осъществи във възможно най-кратки срокове.

От друга страна, на насрочената среща в Лондон няма да присъстват представители на Байерн Мюнхен и Барселона.

Страх от загуба на влияние и продажба за 520 милиона евро

Съпротивата срещу американската инициатива не е новост сред европейските грандове. Барселона, заедно с Олимпиакос и Олимпия Милано, вече се обяви твърдо против предложението Евролигата да бъде продадена на НБА за сумата от 520 милиона евро.

Както съобщава каталунският вестник „Спорт“, в Барселона цари огромно безпокойство, че с навлизането на НБА клубът напълно ще загуби контрола и влиянието, на които се радва в момента като постоянен член и един от основателите на Евролигата. Затова каталунците отказват да предадат лостовете на управление на трансатлантическия проект.

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Снимки: Gettyimages

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