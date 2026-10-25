Уилсън срещу Джоунс отново на финал

Кайрън Уилсън ще се изправи срещу Джак Джоунс във финала на Northern Ireland Open 2026, който ще се проведе в неделя в Белфаст от 15 и 21 часа българско време. Съботният ден предложи огромна драма в зала „Уотърфронт Хол“, като и двата полуфинала бяха решени при разчистването на последните цветни топки в решаващите фреймове.

Уилсън и Джоунс ще повторят финала на Световното първенство по снукър през 2024 г. Този път двамата ще се изправят един срещу друг в мач за титлата, разделен на две сесии. Първият, който спечели девет фрейма, ще вдигне трофея „Алекс Хигинс“ и ще получи 100 000 паунда от наградния фонд.

Световният №9 Кайрън Уилсън първи си осигури място във финала, след като навакса изоставане от два фрейма при оставащи три партии и успя да отстрани своя сънародник Сам Крейги. Уилсън, който достигна до полуфинал на ранкинг турнир за първи път от март 2025 г., започна силно двубоя и поведе с 2:0 след серии от 54 и 95 точки.

Заемащият 72-ро място в световната ранглиста Крейги, за когото това беше едва втори полуфинал в ранкинг турнир в кариерата, трябваше да премине през два квалификационни кръга в Англия преди няколко седмици, за да достигне до телевизионната фаза на надпреварата. Той спечели първата си партия със серия от 78 точки, но Уилсън се оттегли на почивката с преднина от 3:1, след като реализира брейк от 98 точки в четвъртия фрейм.

След подновяването на играта Крейги спечели две поредни партии и изравни резултата до 3:3. Уилсън имаше отлична възможност да възстанови аванса си от два фрейма, но в шестата партия пропусна сравнително лесна червена топка при серия от 51 точки. Съперникът му се възползва от грешката и реализира брейк от 56, с който възстанови равенството.

Инициативата остана на страната на считания за аутсайдер Крейги. Бившият световен шампион за младежи до 21 години направи серии от 55 и 100 точки, с които за първи път поведе в резултата, а след това увеличи преднината си до 5:3 и се доближи само на фрейм от победата.

Уилсън обаче демонстрира характер и успя да се върне в двубоя. Той реализира серия от 60 точки по пътя към спечелването на деветия фрейм. В десетия Крейги направи фаул, след като бялата топка попадна в джоб при опит да разбие групата от червени топки, докато имаше брейк от 28 точки.

Уилсън се възползва от възможността и със серия от 56 точки успя да изравни до 5:5, изпращайки мача в решаваща единадесета партия. Последният фрейм предложи множество драматични моменти.

Крейги вкара синя топка с голяма доза късмет и достигна до серия от 49 точки, преди да пропусне рискован опит за червена към джоба, разположен близо до зелената топка. Уилсън изглеждаше в добра позиция да отговори, но не успя да реализира розовата топка в средния джоб.

Крейги обаче също пропиля великолепна възможност, след като пропусна последната останала червена топка в горната част на масата. Малко по-късно, когато на масата останаха единствено цветните топки, Уилсън пропусна жълтата към средния джоб.

Последвалият опит на Крейги да вкара същата топка от голямо разстояние също се оказа неуспешен. Този път Уилсън не сбърка. Той разчисти масата и си осигури участие в 19-ия финал на ранкинг турнир в кариерата си.

Въпреки че през миналия сезон спечели двата турнира с покани Шанхай Мастърс и „Мастърс“, последната ранкинг титла на Уилсън датира отпреди повече от 19 месеца, когато триумфира на Players Championship. В резултат на това той е застрашен да изпадне от топ 16 на световната ранглиста към края на сезона, което би го принудило да премине през квалификациите за Световното първенство в „Крусибъл“.

Силното му представяне тази седмица идва в изключително подходящ момент и му дава възможност отново да спечели трофея, който завоюва преди две години.

Джак Джоунс продължава впечатляващия си сезон

Забележителният възход в кариерата на Джак Джоунс продължава, след като той измъкна драматична победа с 6:5 срещу Марк Уилямс в изцяло уелски полуфинал. 33-годишният състезател вече е само на една победа от третата си ранкинг титла за сезона, след като по-рано триумфира на Championship League и British Open.

Световният №24 Джоунс спечели първия фрейм със серия от 87 точки, но в следващите четири партии успя да реализира общо едва 26 точки. Уилямс се възползва максимално и след брейкове от 78 и 96 точки поведе убедително с 4:1. Повратният момент настъпи в шестия фрейм, когато Уилямс беше близо до аванс от 5:1, но пропусна жълтата топка към ъгловия джоб.

Джоунс направи великолепно разчистване на масата и измъкна партията с последната черна топка. След това той спечели и следващите два фрейма, като в седмия реализира серия от 59 точки, за да изравни резултата до 4:4.

Уилямс, който спечели турнира през 2017 г., отново излезе напред, но Джоунс отговори с брейк от 89 точки в десетата партия и изпрати срещата в решаващ фрейм.

Последната партия предложи изключително напрегната битка.

Уилямс реализира трудна червена топка от голямо разстояние и продължи със серия от 44 точки, преди да загуби добра позиция за следващия удар.

След като съперникът му пропусна червена топка към средния джоб, Джоунс получи възможност да запише първите си точки във фрейма, но успя да достигне само до серия от 37.

Малко по-късно Джоунс вкара последната червена топка с голяма доза късмет, докато се опитваше да излезе от снукър с помощта на един борд.

Впоследствие, при преднина от 14 точки, той пропусна кафявата топка, използвайки удължителя за щеката. За негово щастие топката остана в безопасна позиция до страничния борд.

С ограничени възможности за атака Уилямс реши да опита да вкара кафявата топка с дабъл в джоба при жълтата.

Той беше близо до успеха, но топката се удари в челюстите на джоба и остана на масата, предоставяйки нов шанс на Джоунс.

Уелсецът този път не допусна грешка. Той реализира последователно кафявата, синята и розовата топка, за да си осигури място в четвъртия финал на ранкинг турнир в кариерата си.

Любопитното е, че последните три от тези финали са дошли в рамките на малко повече от три месеца.

Сезонът е наистина невероятен за Джоунс, който не само спечели първата си ранкинг титла, но вече се превърна в многократен шампион.

С достигането на бившия европейски шампион до 19 години и бивш аматьорски шампион до финала продължава и любопитната тенденция от този сезон — във всеки финал на ранкинг турнир досега участва поне един състезател извън топ 16 на световната ранглиста.

Кайрън Уилсън и Джак Джоунс са се срещали само веднъж в ранкинг турнир след финала на Световното първенство през 2024 г. в „Крусибъл“.

Това се случи на осминафиналите на German Masters, когато Уилсън спечели с 5:3.

Сега двамата отново ще се изправят един срещу друг в спор за титла, този път в Белфаст.

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