Победителката в Зьолден чака триумфа 5081 дни

Коварни условия, падане на носителката на глобуса, неочакван срив на голямата фаворитка и приказка, чакана цели 5 081 дни. Традиционният старт за Световната купа в австрийския курорт Зьолден предложи солидна доза емоции, обрати и паметни моменти още в самото начало на сезона. Вижте най-интересното от първия гигантски слалом за зимата.

Американски триумф в Зьолден, но не на Шифрин

Когато младата американка Пола Молцан дебютира за Световната купа, ски легендата Марсел Хиршер спечели първия си Голям кристален глобус. В следващите години той грабна още седем големи глобуса, пренаписа историята, прекрати кариерата си, основа собствена фабрика за ски, прекара пет години извън спорта и се завърна отново на пистата. А Пола Молцан? След цели 5 081 дни тя постигна първата си победа за Световната купа в кариерата. При това със ски от Марсел Хиршер.

Американката триумфира с аванс от едва една стотна от секундата. „В момента всичко е като в приказка. Напълно невероятно е и ще ми трябва време, за да осъзная какво се случи. Трудих се изключително дълго за първия си успех, но дори в най-смелите си мечти не съм си представяла, че ще дойде още в първия старт с новата екипировка. Това само доказва, че вървим в правилната посока,“ сподели Пола Молцан пред Международната ски федерация (ФИС).

Феновете на ските с парад по улиците на Зьолден

Когато атмосферните условия рязко се влошиха и част от фаворитките не успяха да се справят с тежкото трасе, тя отказа да върне газта и заложи на пълен риск. „Във втория манш знаех, че трябва да дам всичко от себе си. Мнозина са склонни да намалят темпото, когато падне сянка и видимостта се влоши, но аз исках да натисна още по-здраво. Това е моментът да покажеш характер и да грабнеш шанса си.“

Именно тежките условия пренаредиха класирането във втория манш. Полякинята Марина Гоншенвица-Даниел, която след първото спускане беше на предпоследното място сред продължаващите напред, записа най-доброто време във втория манш и прогресира с впечатляващите 20 позиции.

На противоположния полюс бе словашката звезда Петра Влъхова, която се завърна за Световната купа след почти тригодишно отсъствие. Тя загуби 12 места спрямо първия манш и финишира 23-та. Във второто спускане обаче тя даде по-добро време от действащата носителка на Световната купа Микаела Шифрин. Американката записа четвъртия най-слаб резултат във втория манш, но благодарение на преднината си от първия се нареди на седма позиция в крайното подреждане.

14 600 фенове гледат женския старт в Зьолден

Въпреки че изпусна почти сигурна победа, Микаела Шифрин показа шампионско достойнство на финала и вместо да съжалява, насочи цялото внимание към своята сънародничка и приятелка. „Днешният ден принадлежи изцяло на Пола Молцан. Тя откри сезона с гръм и трясък. Това е исторически момент за женските ски и най-значимият ден в нейната кариера,“ отбеляза тя пред ФИС.

За препълнените трибуни в Зьолден това трябваше да бъде кулминацията на откриващия уикенд. Надеждите на домакините бяха свързани най-вече с Юлия Шайб, която влезе в новия сезон като актуална носителка на Малкия кристален глобус в гигантския слалом и бе сред основните претендентки за първото място.

Емоционалното завръщане на Петра Влъхова

В тежките условия на ледника Ретенбах обаче агресивното каране на ръба на риска ѝ изигра лоша шега. В коварен и стръмен участък тя загуби контрол над ските и след тежък удар се озова в предпазните мрежи.

„Най-важното е, че коляното издържа и е напълно здраво. До онзи момент всичко вървеше отлично, но за пореден път се видя колко тънка е границата в ските между триумфа и падането. Жалко,“ коментира тя пред „Кронен Цайтунг“.

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