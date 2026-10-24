14 600 фенове гледат женския старт в Зьолден

Организаторите на първите стартове от програмата на Световната купа по ски алпийски дисциплини отчетоха голям фенски интерес в съботния ден. На специалния ски стадион под глетчера Ретенбах има 14 600 зрители от цял свят, за да наблюдават гигантския слалом на дамите. Тук са и представители на различни фенклубове на отделни състезатели, което създава празнична атмосфера.

Привечер, преди тегленето на номерата за мъжкия гигантски слалом, ще се проведе традиционния парад на запалянковците, който от години е една големите атракции в Зьолден по време на състезателния уикенд.

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