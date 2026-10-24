Американски триумф в Зьолден, но не на Шифрин

Американката Пола Молцан спечели гигантския слалом в Зьолден (Австрия) - първи старт от новия сезон за Световната купа по ски алпийски дисциплини.

32-годишната Молцан даде общо време 2:14.82 минути, след като беше пета в първия манш с 1:07.86 и пета във втория с 1:06.96. Така тя записа първи успех в кариерата си.

Втора само на една стотна от секундата остана Лара Колтури (Албания), а трета финишира германката Ема Айхер с пасив от 52 стотни.

WHAT A VIEW! 🤩 #fisalpine #worldcupsoelden https://t.co/5Ans7BmGb0 — Ski and Snowboard World Cup (@fisalpine) October 24, 2026

Голямата звезда на алпийските ски Микаела Шифрин, която водеше след първия манш, не успя да стигне до подиума. Американката направи слабо второ спускане и завърши на седма позиция, на 82 стотни зад победителката.

PAULA MOLTZAN IS IN THE LEAD #FISAlpine | #WorldCupSölden https://t.co/MUdJfSg9w5 — Fan Account Doing Team USA Coverage (@FanCovTeamUSA) October 24, 2026

Шестият Кристален глобус на Шифрин от миналия сезон изравни рекорда за жени, поставен през 70-те години на миналия век от австрийската легенда Анемари Мозер-Прьол. Олимпийската шампионка в слалома обаче нарече тази кампания „сезон на изследване“, в който ще намали състезанията си в слалома и ще се съсредоточи повече върху гигантския и супергигантския слалом. 31-годишната състезателка не е печелила гигантски слалом от близо три години, от декември 2023-а, докато последната ѝ победа в супергигантския слалом беше през 2022-а.

Mikaela Shiffrin falls off the podium on her second run! HOWEVER PAULA MOLTZAN GETS HER FIRST WORLD CUP VICTORY #FISAlpine | #WorldCupSölden https://t.co/tb96Ei9nrh — Fan Account Doing Team USA Coverage (@FanCovTeamUSA) October 24, 2026

Шифрин се състезаваше и печелеше във всички дисциплини, но през последните години намали графика си, след като преживя ужасяващи падания при спускане в Кортина в началото на 2024 година и в гигантски слалом в Килингтън десет месеца по-късно. Нейните 22 победи в кариерата ѝ в гигантския слалом остават рекорд при жените, както и 73-е ѝ успеха в слалома и 110 общо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google