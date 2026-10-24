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Феновете на ските с парад по улиците на Зьолден

  • 24 окт 2026 | 19:44
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Стотици любители на ски спорта се събраха тази вечер в центъра на австрийския курорт Зьолден за традиционния парад на клубовете, които подкрепят отделни състезатели. Тази година най-многобройната група бе от обединени фенове на Лукас Пинейро Бротен.

След парада те се отправиха към площада, където ще бъдат изтеглени стартовите номера на първия старт за сезона в СК на мъжете. Утре на глетчера Ретенбах трябва да се проведе мъжкия гигантски слалом, но прогнозите са за силен вятър и обилен снеговалеж, които може да промени плановете на организаторите.

Днес жените бяха наблюдавани от 14 600 фена, в неделя по традиция те трябва да бъдат повече, ала капризите на времето може да откажат някои от запалените любители на ските да се качат във високите Алпи.

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