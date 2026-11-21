Владимир Зографски е на 28-о място в Лилехамер, Щефан Ембахер е победител

Българският състезател Владимир Зографски завърши на 28-о място в първото състезание за сезона в Световната купа по ски скок в норвежкия зимен център Лилехамер. Българинът бе последен след първите скокове, но при втория се приземи на 112 метра и спечели общо 163.1 точки, като остави зад себе си словенеца Тими Зайц и австриеца Щефан Крафт, които направиха кошмарни втори скокове.

Победител в първото състезание за сезона на голямата шанца в Лилехамер стана австриецът Щефан Ембахер. Той събра общо 278 точки със скокове от 140,5 метра и 141 метра. Той бе водач и след първите скокове.

Втори остана представителят на домакините Халвор Егнер Гранеруд с 265.9 точки, а трети завърши друг австриец - Рафаел Цимерман, с 259.6 точки.

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