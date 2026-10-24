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Емоционалното завръщане на Петра Влъхова

  • 24 окт 2026 | 13:42
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Словашката скиорка Петра Влъхова направи емоционално завръщане в Световната купа. След дълго прекъсване тя отново застана на старт в гигантския слалом и зае отличното 11-то място в първия манш. На финала тя не скри вълнението си от факта, че след тежък период отново се състезава сред елита.

„Чувствах се страхотно. Опитах се да покажа това, което правя на тренировките, на което съм способна, и съм много щастлива от този резултат. Винаги може и по-добре, разбира се, имаше грешки, но за моментното ми състояние съм изключително доволна. Бях спокойна и исках просто да покажа какво мога. Много се радвам, защото всички знаем през какво преминах. Хубаво е да се завърнеш отново,“ коментира тя в интервю след първия манш за Спорт СТВР.

Дългата пауза от състезанията доведе и до значителна промяна в нейната вътрешна нагласа. Въпреки че преди старта съвсем естествено се появиха леки притеснения и респект към трудното трасе, те останаха на заден план благодарение на позитивната атмосфера в отбора и решението да се спусне без излишно напрежение.

„Върнах се след дълго време и вече гледам на нещата по съвсем различен начин. Не мисля какво ще се случи в бъдеще. Искам преди всичко спортът да ми носи радост. С тази нагласа застанах на старта. В отбора цари страхотно настроение, смеем се много и съм спокойна. Разбира се, респектът и колебанията са неизбежни, но всичко е в рамките на нормалното, а радостта определено надделява. Освен това слънцето изгря, така че бях готова да се насладя напълно. А каквото има да става, ще стане,“ добави тя.

За силното спортно изживяване допринесе и атмосферата във финалната зона, където словашката скиорка бе посрещната с огромна вълна от подкрепа. Сред тези, които я поздравиха, бе и дългогодишната ѝ опонентка Микаела Шифрин.

„Всички са много щастливи, че се завърнах. Дори Микаела беше искрено доволна да ме види отново и че спускането ми се получи толкова добре. Наистина е приятно, когато хората идват при теб и споделят колко се радват отново да те видят на пистата.“

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