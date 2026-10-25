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Гатузо: Не бива да се главозамайваме

  • 25 окт 2026 | 02:01
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Гатузо: Не бива да се главозамайваме

Треньорът на Лацио Дженаро Гатузо видя сериозен напредък в представянето на тима си при победата с 2:1 над Парма, но категорично отказа да говори за шампионски амбиции, въпреки че отборът оглавява временното класиране в Серия "А". Наставникът остава здраво стъпил на земята и подчерта, че лидерската позиция не отговаря на реалностите.

„Оценявам изключително високо манталитета на отбора. През първата част бяхме малко наивни и се притеснихме от техните контраатаки, но след това вдигнахме темпото и напълно контролирахме събитията. Мога само да се радвам на начина, по който момчетата тренират и подхождат към всеки мач. Направихме стъпка в правилната посока, защото за разлика от двубоите с Милан и Монца, сега не свалихме крака от газта. Всяка среща има своите трудности, но сме в добра кондиция. Можем да нараним всеки съперник, стига да играем с висока интензивност. Ако паднем в бавно темпо, ставаме неефективни", каза Гатузо.

Четвъртата поредна победа изкачи Лацио на върха
Четвъртата поредна победа изкачи Лацио на върха

„Всичко зависи от нас, но в този момент трябва да мислим мач за мач. Честно казано, нашето място всъщност не е на върха и не бива да се главозамайваме, макар че пишем красива страница в клубната история. С всяка среща виждаме нови 200-300 фенове по трибуните, затова трябва да продължаваме в същия дух. Искам да благодаря на хората от Курва Норд, които чакаха момчетата пред "Олимпико". Трябва да запазим смирение, да играем с този ентусиазъм и накрая ще видим докъде ще стигнем", коментира бившият селекционер на Италия.

„Отсъствието ни от евротурнирите определено носи плюсове. Можем да се натоварваме сериозно в тренировките и след това да даваме пълноценна почивка на футболистите, подобно на практиката в Англия. През последните три месеца играчите са имали около двадесет почивни дни. Тренираме изключително интензивно два дни, след което даваме ден за отдих, за да се освежат както физически, така и психически. Наричам това невидима възстановителна работа и тя несъмнено ни помага", отбеляза Гатузо.

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Снимки: Imago

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