Четвъртата поредна победа изкачи Лацио на върха

Лацио е едноличен лидер в класирането на Серия "А" след домакинска победа с 2:1 над Парма. Точни за „орлите“ бяха Кенет Тейлър и Диего Карлош, който си отбеляза автогол, а за "дуковете", които инкасираха трета поредна загуба, се разписа Симоне Лонтани.

След категоричния успех с 3:0 над Ювентус в Торино, футболистите на Дженаро Гатузо имаха отлична възможност да излязат пред Интер, който посреща Фиорентина утре. Въпреки отсъствието на Алберт Гудмундсон, Николо Ровела и Адам Марушич, Тейлър се възстанови от травма и стартира сред титулярите, а Андреа Пинамонти остана на пейката заради настинка.

Парма влезе в двубоя след две последователни поражения с по 0:3 от Интер и Торино под ръководството на Алберто Джилардино, сменил Карлос Куеста. Гостите не можеха да разчитат на Неста Елфеж, опериран от апендицит, както и на контузените Понтус Алмквист и Ханс Николуси.

Срещата започна с възможност за гостите, като в 6-ата минута Давид Ромеро завърши контраатака с удар, спасен с крак от вратаря Христос Мандас. Малко след това претенциите на Давиде Фратези за дузпа след единоборство с Мариано Троило бяха отхвърлени. На отсрещната врата Мандас отново се намеси решително, отразявайки опасен удар с глава на Ел-Билал Туре.

Домакините отговориха с далечен изстрел на Реда Белаян, спасен от Едоардо Корви, а в 24-ата минута Густав Исаксен уцели напречната греда след центриране на Матия Дзакани. Ромеро отново пробва рефлекса на Мандас преди почивката, а попадение на Исаксен в 41-вата минута бе отменено заради тънка засада след пас на Тиджани Нослин.

Лацио откри резултата в началото на втората част. В 50-ата минута подаване на Белаян се отклони от Диего Карлос и топката стигна до Тейлър, който с прецизен удар от границата на наказателното поле я насочи в долния ъгъл за 1:0.

В 58-ата минута домакините удвоиха аванса си. След груба грешка при изнасянето на топката от Парма, Нуно Тавареш центрира остро отляво, а Диего Карлос, в опита си да изпревари Нослин, засече кълбото в собствената си мрежа. При ситуацията вратарят Корви получи неприятен удар в главата и разкъсна рана.

До края на редовното време Лацио контролираше играта и създаде нови положения чрез Дзакани, Фисайо Деле-Баширу и Фратези, но нов гол не падна. В добавеното време Парма стигна до почетно попадение. В 95-ата минута Симоне Лонтани отправи остро центриране, топката изненада Мандас, срещна вътрешната страна на далечната греда и премина голлинията за крайното 2:1.

Това бе първо попадение за Парма под ръководството на Джилардино. За Лацио успехът бележи исторически най-силен старт на сезон с актив от седем победи и едно равенство (2:2 срещу Милан).

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Снимки: Gettyimages