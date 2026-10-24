Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Още 60 места назад на старта в Остин за Габи Бортолето

  • 24 окт 2026 | 21:48
  • 612
  • 0
Още 60 места назад на старта в Остин за Габи Бортолето

Пилотът на Ауди Габриел Бортолето ще бъде преместен с общо 80 позиции назад на стартовата решетка за Гран При на САЩ, след като бразилецът получи допълнително наказание за използването на допълнителни компоненти в задвижващата си система.

Бразилецът стартира уикенда в Остин с изцяло нова задвижваща система, като част от компонентите (батерия и контролна електроника) бяха допълнителни и донесоха обща санкция от 20 места. Преди началото на третата свободна тренировка на „Пистата на Америките“ механиците на Ауди поставиха още една напълно нова задвижваща система в колата на Бортолето, като този път всеки един компонент е допълнителен.

Люис Хамилтън поведе преди квалификацията в Остин
Люис Хамилтън поведе преди квалификацията в Остин

Поради тази причина бразилският състезател получава допълнително наказание от 60 позиции и общата му санкция достига 80. Това наказание практически гарантира, че Бортолето ще стартира последна в надпреварата за Гран При на САЩ във Формула 1.

А подходът на Ауди ни връща към ранните години на турбохибридната ера, когато пилоти често използваха по няколко нови компонента на уикенд, за да изтърпят едно голямо наказание, а не няколко по-малки.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хорхе Мартин пропуска 16-то състезание за две години

Хорхе Мартин пропуска 16-то състезание за две години

  • 24 окт 2026 | 20:25
  • 1110
  • 0
В Мерцедес са готови с решението за новото предно крило

В Мерцедес са готови с решението за новото предно крило

  • 24 окт 2026 | 18:16
  • 1129
  • 0
207 анулирани обиколки вчера в Остин, как ще е днес?

207 анулирани обиколки вчера в Остин, как ще е днес?

  • 24 окт 2026 | 18:05
  • 1100
  • 0
Зак Браун: Макларън е на нивото на Ферари и Мерцедес

Зак Браун: Макларън е на нивото на Ферари и Мерцедес

  • 24 окт 2026 | 17:56
  • 892
  • 0
Шефът на пистата в Остин отговори на критиките на Макс Верстапен

Шефът на пистата в Остин отговори на критиките на Макс Верстапен

  • 24 окт 2026 | 17:13
  • 1730
  • 2
Жоан Мир се завръща за старта в Малайзия

Жоан Мир се завръща за старта в Малайзия

  • 24 окт 2026 | 17:00
  • 788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

  • 24 окт 2026 | 19:51
  • 16811
  • 164
Слави Бинев е убит в София

Слави Бинев е убит в София

  • 24 окт 2026 | 11:07
  • 51071
  • 163
Локо (София) и Ботев (Враца) взеха по точка в "Надежда"

Локо (София) и Ботев (Враца) взеха по точка в "Надежда"

  • 24 окт 2026 | 18:16
  • 16066
  • 34
Тотнъм най-после ликува отново на “Стамфорд Бридж” след самоунищожително представяне на Челси

Тотнъм най-после ликува отново на “Стамфорд Бридж” след самоунищожително представяне на Челси

  • 24 окт 2026 | 21:28
  • 12435
  • 26
Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

  • 24 окт 2026 | 21:28
  • 3240
  • 7
Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

  • 24 окт 2026 | 15:52
  • 25613
  • 43