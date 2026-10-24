Още 60 места назад на старта в Остин за Габи Бортолето

Пилотът на Ауди Габриел Бортолето ще бъде преместен с общо 80 позиции назад на стартовата решетка за Гран При на САЩ, след като бразилецът получи допълнително наказание за използването на допълнителни компоненти в задвижващата си система.
Бразилецът стартира уикенда в Остин с изцяло нова задвижваща система, като част от компонентите (батерия и контролна електроника) бяха допълнителни и донесоха обща санкция от 20 места. Преди началото на третата свободна тренировка на „Пистата на Америките“ механиците на Ауди поставиха още една напълно нова задвижваща система в колата на Бортолето, като този път всеки един компонент е допълнителен.
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Поради тази причина бразилският състезател получава допълнително наказание от 60 позиции и общата му санкция достига 80. Това наказание практически гарантира, че Бортолето ще стартира последна в надпреварата за Гран При на САЩ във Формула 1.
А подходът на Ауди ни връща към ранните години на турбохибридната ера, когато пилоти често използваха по няколко нови компонента на уикенд, за да изтърпят едно голямо наказание, а не няколко по-малки.
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages