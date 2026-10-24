Монтана 2003 и Рилски спортист с убедителни победи

Монтана 2003 и Рилски спортист (Самоков) записаха убедителни победи в третия кръг на женското баскетболно първенство на България.

Шампионът Монтана 2003 записа трети пореден успех, след като се наложи лесно като гост над Локомотив София с 96:47 (28:14, 19:5, 27:17, 22:11). Отборът е на първо място в класирането с максимален актив от 6 точки.

Най-резултатна в двубоя беше Ралица Кенарева с 24 точки и 10 асистенции, 14 добави Ндиома Кане. С по 13 точки завършиха Радостина Христова и Микаела Дамянова. За Локомотив Елена Христова вкара 14 точки.

Тази седмица на тима от Монтана предстои гостуване на чешкия Острава в третия кръг на турнира ЕвроКъп.

В друга среща от кръга Рилски спортист надделя над гостуващия Шампион 2006 с 93:66 (29:14, 26:15, 20:15, 18:22). За състава от Самоков това е втори успех от началото на сезона.

И в тази среща интрига нямаше, след като домакините водеха убедително през всичките 40 минути. Мари Кенембени реализира 15 точки за успеха, по 14 добавиха Ренета Димитрова и Ивана Бонева. За столичанки Фатме Кичукова завърши с 28 точки, 6 борби и 5 асистенции.

В последния двубой от третия кръг Берое Стара Загора приема Септември 97 на 26 октомври.

Снимка: БК "Монтана-2003"/Фейсбук

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