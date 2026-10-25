Ливърпул се готви да спре полета на "чайките"

Ливърпул приема Брайтън в интригуващ сблъсък от 8-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят ще се играе на стадион "Анфийлд" от 16:00 часа, а за главен съдия на срещата е назначен Самюъл Барът.

Домакините, водени от мениджъра Андони Ираола, заемат 5-о място във временното класиране с актив от 12 точки след 7 изиграни мача (3 победи, 3 равенства и 1 загуба) и голова разлика 9:8. Ливърпул навлиза в срещата след три поредни победи във всички турнири, включително успехи над ЛАСК с 6:3 и Виляреал с 4:3 в Шампионската лига, както и победа над Брентфорд с 2:1 в миналия кръг на първенството.

Брайтън, под ръководството на Фабиан Хюрцелер, прави впечатляващ старт на сезона и се намира на 3-то място в подреждането с 16 точки (5 победи, 1 равенство и 1 загуба). "Чайките" разполагат с най-силната атака в Премиър лийг с 23 отбелязани гола и само 5 допуснати. В предишния шампионатен кръг те постигнаха категорична победа с 5:0 над Кристъл Палас, а през седмицата завършиха наравно 0:0 срещу Яблонец в Лигата на конференциите.

За Ливърпул добрата новина е завръщането на полузащитника Райън Гравенберх, който изтърпя наказание от един мач. Брадли Баркола също е на разположение, но извън сметките поради контузии остават Доминик Собослай, Джереми Фримпонг, Конър Брадли, Юго Екитике и Джовани Леони, а Виктор Муньос е под въпрос. В предни позиции Александър Исак е в добра форма с 5 гола в Премиър лийг от началото на кампанията.

Гостите от Брайтън пристигат без редица контузени състезатели, сред които Стефанос Цимас, Евън Фъргюсън, Каору Митома, Феми Азис, Матс Вийфер, Янкуба Минте и Задок Йохана. В отсъствието на ключови атакуващи играчи голяма отговорност пада върху Паскал Грос, който се отличава с 3 гола и 4 асистенции в шампионата до момента.

В последните 5 срещи между двата отбора Ливърпул има предимство с 3 победи срещу 2 за Брайтън. В последния им мач от първенството през март 2026 година Брайтън надделя с 2:1 у дома. Преди това, през февруари 2026 година, Ливърпул спечели с 3:0 на "Анфийлд" в двубой от ФА Къп, а през декември 2025 година мърсисайдци надделяха и за първенство с 2:0.

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Снимки: Gettyimages