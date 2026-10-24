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Оскар Боб донесе втора поредна победа на Фулъм

  • 24 окт 2026 | 19:24
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Фулъм постигна втората си поредна победа в Премиър лийг, след като надделя над Ковънтри с 1:0 като гост и по този начин се изкачи до 12-о място във временното класиране. Единственото попадение реализира Оскар Боб десет минути преди края.

Фулъм направи една промяна в състава си, който победи Хъл Сити - Уго Ларсон замени Сандер Берге. Ковънтри Сити бе без промяна след загубата си от Тотнъм.

По-добрите ситуации през първата част очаквано бяха за гостите. Най-близко до гола те бяха в 17-ата минута, когато удар на Джошуа Кинг срещната гредата, а след това Иуоби не успя да направи добавка отблизо.

В добавеното време на първата част имаше много спорна ситуация за дузпа в полза на Фулъм, след като Томас-Асанте издърпа в наказателното поле Баси при центриране от корнер. ВАР прегледа продължително ситуацията, но реши, че няма повод за корекция на решението на терен.

В 54-тата минута ВАР отново имаше роля, след като прегледа нова ситуация за дузпа, но този път в другото наказателно поле - за игра с ръка на Иуоби, но контактът бе над ръба на ръкава на фланелката му и последствия нямаше.

Фулъм стигна до победата в 80-ата минута, когато Оскар Боб много технично се справи с Родони, залъгвайки го на няколко пъти в наказателното поле, след което стреля в далечния ъгъл.

С този успех “котиджърс” се изкачиха до 12-ото място във временното класиране, като имат две точки повече от днешния си съперник, който е на предпоследната позиция.

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Снимки: Imago

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