Локомотив (София) надви Славия в голово шоу в Елитната група до 18 години

Локомотив (София) победи Славия с 3:2 в зрелищно столично дерби от осмия кръг на Елитната група до 18 години. Двубоят се игра на стадиона в квартал "Овча купел" и предложи пет попадения, две дузпи, автогол и много емоции.

Срещата започна равностойно, като двата отбора се опитваха да наложат своя стил на игра. "Железничарите" обаче първи намериха път към противниковата врата. След добре организирана контраатака Денислав Георгиев завърши с хубав удар по диагонала, с който даде преднина на гостите.

Радостта на Локомотив не продължи дълго, тъй като само няколко минути по-късно "белите" получиха право да изпълнят дузпа. Зад топката застана Стефан Матеев, който бе точен от бялата точка и възстанови равенството - 1:1.

В средата на първото полувреме гостите отново излязоха напред в резултата. Неразбирателство между защитника на Славия Кристиян Биберов и вратаря на домакините доведе до автогол на бранителя, с който Локомотив поведе с 2:1.

Малко след това "железничарите" получиха право да изпълнят дузпа. Виктор Величков пое отговорността и не сгреши от бялата точка, увеличавайки аванса на своя тим на 3:1.

Славия обаче не се предаде и успя да върне интригата още преди почивката. В заключителните минути на първата част Стефан Матеев демонстрира отлична техника при изпълнение на пряк свободен удар и с второто си попадение в срещата намали изоставането на "белите" до 2:3.

През второто полувреме домакините поеха инициативата и започнаха да търсят изравнителното попадение. Възпитаниците на Светослав Колев упражниха натиск и създадоха няколко добри ситуации пред вратата на Локомотив. В една от най-опасните атаки на Славия топката срещна напречната греда, която спаси "железничарите" от трето попадение.

Въпреки усилията на "белите", футболистите на Локомотив (София) успяха да удържат крехкия си аванс до последния съдийски сигнал и да се поздравят с ценен успех в столичното дерби. Така "червено-черните" спечелиха с 3:2 гостуването си на Славия в един от най-интригуващите двубои от осмия кръг на Елитната група до 18 години.

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