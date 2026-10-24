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ЦСКА загря за Левски с победа над Миньор

  • 24 окт 2026 | 18:03
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ЦСКА загря за Левски с победа над Миньор

ЦСКА записа втори убедителен мач от началото на сезона при жените.

Волейболистките на Юлия Иванова този път се справиха чисто с Миньор (Перник).

„Червените“ победиха с 3:0 (25:23, 25:19, 25:12) в зала „Васил Симов“ и продължават с отличното си представяне в първите седмици на кампанията в НВЛ.

Срещата бе равностойна в първата част, в която нашите момичета срещнаха сериозна съпротива от гостенките. След като се поздравихме с успех с 25:23 обаче контролът изцяло бе в полза на ЦСКА. В останалите два гейма интрига нямаше, за да могат „червените“ за затворят сблъсъка след 25:19 и 25:12. Двубоят продължи 77 минути.

Следващият кръг очертава да бъде изключително интересен. Той ще ни предложи първото вечно дерби за сезона, в което ЦСКА приема Левски София. Двубоят е насрочен за 1 ноември от 13:30 часа.

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