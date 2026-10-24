Болоня ликува в Сардиния след силно второ полувреме

Болоня записа успех с 2:0 като гост на Каляри в мач от 8-ия кръг на Серия А. Победата за “рособлу” дойде след силна втора част, когато и паднаха двете попадения в двубоя. За Каляри отново неизползвана резерва остана българският страж Иван Сулев.

Така Болоня записа втори пореден успех далеч от дома и вече е с 8 точки, като заема временното 13-о място в класирането. Каляри пък записа втора поредна загуба през тази седмица, без да съумее да се разпише. Заради силния си старт на сезона обаче сардинци засега заемат 7-о място с 13 пункта.

𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐍𝐎𝐎𝐎𝐈 ❤️💙 Le reti di Casale e Bernardeschi ci regalano i tre punti a Cagliari 😁 #CagliariBologna #WeAreOne https://t.co/bG9C9jOmXv — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) October 24, 2026

Първото полувреме премина без особено чисти положения пред двете врати. През втората част обаче Болоня бе отборът, който пръв успя да нанесе своя удар. В 57-ата минута центриране от корнер на Хуан Миранда намери непокрития бранител Николо Казале, който с глава насочи топката в мрежата на Елия Каприле - 0:1 за “рособлу”.

Каляри опита да реагира, но двадесетина минути по-късно Болоня получи дузпа. Хуан Родригес от сардинци игра с ръка в наказателното поле и реферът посочи бялата точка. Дузпата бе изпълнена перфектно от Федерико Бернардески, който удвои аванса на Болоня - 0:2. Сардинци пък така и не успяха да реагират и завършиха мача с едва един точен удар по посока на Лукаш Скорупски.

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Снимки: Imago