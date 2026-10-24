Над 250 състезатели определиха шампиониje за 2026-а година на първенството по крос кънтри в Койнаре

Над 250 състезатели от цяла България определиха последните национални шампиони за 2026-а година на първенството по крос кънтри в Койнаре. Състезанието бе и квалификация за Балканския шампионат в тази дисциплина, която ще се проведе на същото трасе на 14 ноември.

При жените първа финишира Девора Аврамова (Тийм Попов) с 29:16 минути, а при мъжете победител е Иво Балабанов (Атлет Мездра) с 32:55.

Медалисти от националния шампионат по крос кънтри, Койнаре:

Момичета под 14 години, 1000 метра: 1. Ния Костова (Евър Варна) - 3:32 минути, 2. Симона Арабаджийска (Хермес 888 Пазарджик) - 3:33, 3. Саня Динева (Берое Стара Загора) - 3:38

Момчета под 14 години, 2000 метра: 1. Преслав Димитров (Стратеш Ловеч) - 7:03, 2. Йордан Ангелов (Лудогорец Разград) - 7:04, 3. Радослав Минчев (Шумен) - 7:13

Момичета под 16 години, 2000 метра: 1. Габриела Иванова (Балкан Ботевград) - 7:14, 2. Никол Минчева (Берое Стара Загора) - 7:17, 3. Мирела Цингова (Евър Варна) - 7:32

Момчета под 16 години, 3000 метра: 1. Боян Вучков (Атлетик 90 Луковит) - 9:49, 2. Данаил Чотов (Тийм Клявков) - 10:13, 3. Александър Каменополски (Средногорски атлет Пирдоп) - 10:32

Девойки под 18 години, 3000 метра: 1. Кристияна Михайлова (Хисаря) - 11:31, 2. Антония Атанасова (Тийм Попов) - 11:44, 3. Християна Петрова (Стратеш Атлетик Ловеч) - 11:49

Юноши под 18 години, 4000 метра: 1. Айтунч Алиев (Лудогорец Разград) - 13:17, 2. Борис Генчев (Лудогорец Разград) - 13:46, 3. Иван Зотев (Евър Варна) - 13:55

Девойки под 20 години, 4000 метра: 1. Зара Илиева (Берое Стара Загора) - 15:01, 2. Мина Младенова (Олимп 97 Силистра) - 15:15, 3. Алис Илиева (Берое Стара Загора) - 15:21

Девойки под 20 години, 4000 метра: 1. Виктор Петков (Спринт Червен бряг) - 20:07, 2. Стилиян Александров (Тийм Попов) - 20:10, 3. Панчо Панчев (Вършец) - 20:22

Девойки под 23 години, 6000 метра: 1. Аника Атанасова (Средногорски атлет Пирдоп) -25:12, 2. Светлозара Атанасова (Свети Георги) - 25:28, 3. Росина Николова (Дунав Русе) - 25:31

Младежи под 23 години, 8000 метра: 1. Радослав Илиев (Евър Варна) - 28:23, 2. Даниел Йовчев (Актив 2013 Пловдив) - 28:41, 3. Борис Светлиев (Тийм Попов) - 29:12

Жени, 8000 метра: 1. Девора Аврамова (Тийм Попов) - 29:16, 2. Билсерин Сюлейман (Михаил Желев Сливен) - 30:25, 3. Маринела Нинева (Локомотив Дряново) - 30:47

Мъже, 10 000 метра: 1. Иво Балабанов (Атлет Мездра) – 32:55, 2. Николай Кауфман (Етър Атлетик Велико Търново) - 33:32, 3. Стоян Владков (Етър Атлетик Велико Търново) - 34:10

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