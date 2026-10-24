Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Над 250 състезатели определиха шампиониje за 2026-а година на първенството по крос кънтри в Койнаре

  • 24 окт 2026 | 17:23
  • 383
  • 0
Над 250 състезатели определиха шампиониje за 2026-а година на първенството по крос кънтри в Койнаре

Над 250 състезатели от цяла България определиха последните национални шампиони за 2026-а година на първенството по крос кънтри в Койнаре. Състезанието бе и квалификация за Балканския шампионат в тази дисциплина, която ще се проведе на същото трасе на 14 ноември.

При жените първа финишира Девора Аврамова (Тийм Попов) с 29:16 минути, а при мъжете победител е Иво Балабанов (Атлет Мездра) с 32:55.

Медалисти от националния шампионат по крос кънтри, Койнаре:

Момичета под 14 години, 1000 метра: 1. Ния Костова (Евър Варна) - 3:32 минути, 2. Симона Арабаджийска (Хермес 888 Пазарджик) - 3:33, 3. Саня Динева (Берое Стара Загора) - 3:38

Момчета под 14 години, 2000 метра: 1. Преслав Димитров (Стратеш Ловеч) - 7:03, 2. Йордан Ангелов (Лудогорец Разград) - 7:04, 3. Радослав Минчев (Шумен) - 7:13

Момичета под 16 години, 2000 метра: 1. Габриела Иванова (Балкан Ботевград) - 7:14, 2. Никол Минчева (Берое Стара Загора) - 7:17, 3. Мирела Цингова (Евър Варна) - 7:32

Момчета под 16 години, 3000 метра: 1. Боян Вучков (Атлетик 90 Луковит) - 9:49, 2. Данаил Чотов (Тийм Клявков) - 10:13, 3. Александър Каменополски (Средногорски атлет Пирдоп) - 10:32

Девойки под 18 години, 3000 метра: 1. Кристияна Михайлова (Хисаря) - 11:31, 2. Антония Атанасова (Тийм Попов) - 11:44, 3. Християна Петрова (Стратеш Атлетик Ловеч) - 11:49

Юноши под 18 години, 4000 метра: 1. Айтунч Алиев (Лудогорец Разград) - 13:17, 2. Борис Генчев (Лудогорец Разград) - 13:46, 3. Иван Зотев (Евър Варна) - 13:55

Девойки под 20 години, 4000 метра: 1. Зара Илиева (Берое Стара Загора) - 15:01, 2. Мина Младенова (Олимп 97 Силистра) - 15:15, 3. Алис Илиева (Берое Стара Загора) - 15:21

Девойки под 20 години, 4000 метра: 1. Виктор Петков (Спринт Червен бряг) - 20:07, 2. Стилиян Александров (Тийм Попов) - 20:10, 3. Панчо Панчев (Вършец) - 20:22

Девойки под 23 години, 6000 метра: 1. Аника Атанасова (Средногорски атлет Пирдоп) -25:12, 2. Светлозара Атанасова (Свети Георги) - 25:28, 3. Росина Николова (Дунав Русе) - 25:31

Младежи под 23 години, 8000 метра: 1. Радослав Илиев (Евър Варна) - 28:23, 2. Даниел Йовчев (Актив 2013 Пловдив) - 28:41, 3. Борис Светлиев (Тийм Попов) - 29:12

Жени, 8000 метра: 1. Девора Аврамова (Тийм Попов) - 29:16, 2. Билсерин Сюлейман (Михаил Желев Сливен) - 30:25, 3. Маринела Нинева (Локомотив Дряново) - 30:47

Мъже, 10 000 метра: 1. Иво Балабанов (Атлет Мездра) – 32:55, 2. Николай Кауфман (Етър Атлетик Велико Търново) - 33:32, 3. Стоян Владков (Етър Атлетик Велико Търново) - 34:10

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Виктория Ангелова: На всяко летище, на което пристигнах, плаках!

Виктория Ангелова: На всяко летище, на което пристигнах, плаках!

  • 24 окт 2026 | 14:29
  • 4771
  • 2
Истинско приключение за Виктория Ангелова по пътя към Галата на Европейската атлетика в Лозана

Истинско приключение за Виктория Ангелова по пътя към Галата на Европейската атлетика в Лозана

  • 24 окт 2026 | 14:04
  • 794
  • 0
Отмениха тежкото четиригодишно наказание на олимпийски медалист

Отмениха тежкото четиригодишно наказание на олимпийски медалист

  • 24 окт 2026 | 05:34
  • 662
  • 0
Олимпийска шампионка изгърмя с допинг

Олимпийска шампионка изгърмя с допинг

  • 23 окт 2026 | 16:09
  • 1072
  • 0
"Мисионис трейл" ще предложи четири дистанции на участниците

"Мисионис трейл" ще предложи четири дистанции на участниците

  • 23 окт 2026 | 14:19
  • 669
  • 0
Елитна атлетка загина в катастрофа в навечерието на старта на маратона в Детройт

Елитна атлетка загина в катастрофа в навечерието на старта на маратона в Детройт

  • 22 окт 2026 | 17:25
  • 3078
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Слави Бинев е убит в София

Слави Бинев е убит в София

  • 24 окт 2026 | 11:07
  • 39453
  • 137
Локо (София) и Ботев (Враца) взеха по точка в "Надежда"

Локо (София) и Ботев (Враца) взеха по точка в "Надежда"

  • 24 окт 2026 | 18:16
  • 7621
  • 12
Има основна версия за убийството на Слави Бинев

Има основна версия за убийството на Слави Бинев

  • 24 окт 2026 | 12:45
  • 32188
  • 51
Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

  • 24 окт 2026 | 15:52
  • 18368
  • 23
Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

  • 24 окт 2026 | 16:22
  • 14086
  • 30
Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

  • 24 окт 2026 | 11:27
  • 19995
  • 25