Звезда на Детройт се контузи при победата над Маями

Центърът на Детройт Пистънс Джейлън Дюрън напусна принудително паркета заради контузия в дясното бедро по време на гостуването на "Буталата" срещу Маями Хийт. Въпреки неприятния инцидент, Детройт стигна до категоричен успех със 128:111 в петъчната вечер.

Травмата настъпи при малко повече от шест минути преди края на първото полувреме. След пробив към коша срещу Янис Адетокунбо, Дюрън внезапно усети остра болка и се хвана за дясното бедро. Впоследствие баскетболистът се прибра в съблекалнята и не взе участие в остатъка от двубоя.

За прекараните 10 минути в игра преди инцидента звездата на Пистънс се отчете с четири точки при 2 от 4 опита от игра, шест борби и три асистенции. След паузата позицията му в подкошието бе поета от Пол Рийд.

Лидер в атаката на победителите стана Джон Колинс с 23 точки, докато Рийд се включи отлично с дабъл-дабъл от 19 точки и 11 овладени топки.

Благодарение на силното си представяне Детройт записа втори пореден успех от старта на новия сезон.

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Снимки: Gettyimages