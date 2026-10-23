Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на "Чаланджър" във Франция

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" във Флоренция (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

22-годишният българин и сънародникът му Радослав Шандаров загубиха от поставените под номер 1 в схемата представители на домакините Франческо Форти и Филипо Романо с 2:6, 3:6 за 54 минути на корта.

На сингъл Милев достигна до втория кръг, след като стартира от квалификациите, записвайки три победи и едно поражение.

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