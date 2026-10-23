Елена Рибакина се класира за полуфинал в Нинбо

Миналогодишната шампионка Елена Рибакина (Казахстан) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 500 в Нинбо (Китай) с награден фонд 1 206 446 долара.

27-годишната Рибакина, която е водачка в схемата, продължава защитата на титлата си след успех срещу полякинята Катаржина Кава с 6:1, 3:6, 6:1 за час и 44 минути.

Шампионката от два турнира от Големия шлем през тази година - в Австралия и в САЩ, започна срещата силно - с две серии от по три поредни гейма, за да спечели първия сет. Във втория номер 1 в световната ранглиста претърпя спад във формата си и изостана с 1:4, навакса пробив пасив и намали до 3:4, но отново допусна брейк и загуби частта с 3:6.

В решаващия сет Рибакина демонстрира шампионски характер и върна формата си от началото на мача. Тя реализира брейк за 2:0 и отново за 5:1, а съперничката ѝ не съумя да се противопостави до края на срещата.

За място на финала носителката на три титли от Големия шлем ще се спори с вицешампионката в надпреварата от 2023 година Диана Шнайдер (Русия), шеста поставена, която победи номер 4 в схемата Ива Йович (САЩ) с 6:3, 4:6, 6:1.

В другия полуфинал една срещу друга ще играят Лейла Фернандес (Канада) и Мари Боузкова (Чехия). Канадката постигна обрат срещу миналогодишната финалистка Екатерина Александрова (Русия) с 4:6, 6:2, 6:1, докато чешката тенисистка надигра сънародничката си Сара Бейлек с 6:3, 6:4.

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