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Уимбълдън няма да допуска хаос с инфлуенсъри

  • 24 окт 2026 | 09:39
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Уимбълдън няма да допуска хаос с инфлуенсъри

Традициите и етикетът на "Уимбълдън" остават недосегаеми за съвременната инфлуенсър култура, въпреки че създателите на съдържание стават все по-важен елемент от съвременния спортен маркетинг. Изпълнителният директор на Ол Енгланд Клъб, Ричард Аткинсън, категорично заяви, че най-престижният тенис турнир в света няма специална категория за акредитиране на инфлуенсъри и няма намерение да въвежда такава в близко бъдеще.

Уимбълдън казва „НЕ“ на инфлуенсърите
Уимбълдън казва „НЕ“ на инфлуенсърите

Повод за изказването на Аткинсън по време на конференцията Leaders Week в Лондон станаха събитията от последното Открито първенство на САЩ. В Ню Йорк бяха акредитирани близо 100 инфлуенсъри, което доведе до редица противоречия. Най-яркият инцидент се случи по време на мача на Наоми Осака срещу Анастасия Захарова на стадион "Артър Еш", когато група създатели на съдържание прекъсна срещата в ключов момент заради шум, импровизирани фотосесии и използване на ярки ринг лампи за видеоклипове в TikTok.

Аткинсън сравни атмосферата в Ню Йорк с тази в Лондон, като отбеляза, че на US Open е много лесно някой с билет да се появи с осветление и да започне излъчване по средата на разиграването. На "Уимбълдън" обаче подобно поведение няма да бъде толерирано.

Рекордни цени на Уимбълдън
Рекордни цени на Уимбълдън

В шеговит, но ясен тон, шефът на "Уимбълдън" припомни традиционното присъствие на британските въоръжени сили, които всяка година помагат за реда на кортовете. "Ако опитате да направите това на Уимбълдън, вероятно ще срещнете някой от Кралските морски командоси. Имаме военни и подозирам, че те с удоволствие биха се заели да оправят някои деструктивни инфлуенсъри", пошегува се той.

Турнирът вече официално забранява внасянето на преносими ринг лампи от феновете, както и използването на стативи, моноподи и светкавици. Гостите, поканени от официални брандове и партньори като Polo Ralph Lauren, ще бъдат допускани, но с условието да бъдат плътно придружавани от придружители, които да гарантират, че няма да пречат на тенисистите и зрителите.

Въпреки строгите правила, Аткинсън призна, че медийната среда се е променила драстично и пълното игнориране на социалните мрежи би било абсолютно безсмислено. "Инфлуенсърите са ключова част от маркетинговия микс при изграждането на глобален бранд в третото десетилетие на 21-ви век. Важното е те да бъдат държани под контрол", подчерта той.

Изпълнителният директор подчерта, че публиката на "Уимбълдън" традиционно разчита на принципа на самоконтрола, при който самите зрители уважават тишината по време на точка и пазят уникалната атмосфера на турнира. Според ръководството на АОТК, магическият дух на "Уимбълдън" може да бъде съхранен само чрез баланс между съвременната популярност и безупречното спазване на спортния етикет.

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