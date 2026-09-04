Рекордни цени на Уимбълдън

Организаторите на Уимбълдън обявиха рекордни цени за най-чаканите двубои от турнира. Билетите за финалите на сингъл на Централния корт достигат 400 британски лири (около 465 евро). Това представлява увеличение от 14 процента спрямо предишната цена от 350 лири, като от Ол Ингланд Клъб определят цените като конкурентни на фона на останалите водещи спортни събития.

Задържа се тенденцията за пълна равнопоставеност между мъжкия и женския финал. За първи път от 1991 година насам, през 2022 година турнирът изравнява цените на пропуските за двата заключителни мача (тогава по 240 лири), премахвайки разликата, при която женският финал се продаваше на по-ниска цена. И през следващото издание финалите при мъжете и жените ще се гледат на еднаква цена от 400 лири.

Достъпът до най-престижния тенис турнир в света продължава да се осъществява чрез три основни канала:

Публичен жребий: Въведен още през 1924 година, това е основният и най-демократичен начин за разпределение на билети на номинална стойност. Всеки кандидат има равен шанс, независимо кога подава молбата си.

Опашката на място: Традиционната опашка в Уимбълдън Парк, където феновете къмпингват за нощ или се нареждат в ранните сутрешни часове, за да закупят един от приблизително 500-те билета за най-големите кортове (заделяни за всеки ден без последните четири) или за общ достъп до външните кортове.

Периодични петгодишни инвестиционни билети, които гарантират първокласни места за всеки ден от турнира. Това са единствените пропуски, които могат законно да се препродават или да се закупят предварително чрез специализирани търговци и премиум пакети.

Желаещите да кандидатстват за билети чрез официалния жребий трябва да го направят чрез своя профил в myWimbledon. Крайният срок за подаване на заявките за публичния жребий е 23:59 часа на 14 септември.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google