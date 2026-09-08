Уимбълдън казва „НЕ“ на инфлуенсърите

Кадри от тазгодишния US Open, на които мачовете бяха прекъсвани от проблясващи светкавици и непристойно поведение на публиката, обиколиха света, а ръководството на Уимбълдън реагира светкавично. Най-престижният тенис турнир в света няма намерение да отваря широко врати за създатели на съдържание и инфлуенсъри, желаейки на всяка цена да запази традицията и спокойствието на тенисистите на корта.

И докато Ню Йорк тази година раздаде цели 100 акредитации на инфлуенсъри и по този начин привлече нова, но очевидно невъзпитана публика, в „Ол Инглънд Клъб“ правилата остават строги.

Отнемане на оборудване на входа: Организаторите на Уимбълдън обявиха, че охраната ще отнема „ринг лампи“, допълнителни светлини и всякакво оборудване, което би могло да пречи на играчите по време на разиграванията.

Без специални акредитации: За разлика от US Open, британската агенция PA съобщава, че Уимбълдън изобщо не планира въвеждането на специална категория акредитации за създатели на съдържание.

Реакции на звездите: На „Флашинг Медоус“ се наложи да реагират и Коко Гоф, и Наоми Осака, призовавайки публиката по трибуните да спазва основния тенис етикет, докато организаторите постоянно изписваха предупреждения на екраните.

Разликата между двата турнира от Големия шлем никога не е била по-очевидна. Докато US Open от години е известен с непринудената си атмосфера, музиката от озвучителната система и шумна публика, Уимбълдън остава верен на своята традиция. Правилата за поведение в Лондон се анализират всяка година, а заключението преди следващото издание е ясно послание – тенисът и играчите са на първо място, а социалните мрежи едва на второ.

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