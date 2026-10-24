Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър

Марк Уилямс е на 71-вия си ранкинг полуфинал в кариерата

  • 24 окт 2026 | 08:13
  • 551
  • 0
Марк Уилямс е на 71-вия си ранкинг полуфинал в кариерата

Марк Уилямс и Джак Джоунс оформиха окончателния състав на полуфиналистите на Northern Ireland Open 2026. Двамата се присъединиха към Кайрън Уилсън и Сам Крейги, които по-рано в следобедната сесия спечелиха своите четвъртфинални двубои и си осигуриха участие в съботните полуфинали в зала „Уотърфронт Хол“ в Белфаст, когато турнирът ще се проведе на една маса.

Трикратният световен шампион Марк Уилямс демонстрира впечатляваща игра в двубоя си срещу Дейвид Гилбърт, като успя да обърне резултата след изоставане и в крайна сметка спечели с 6:4. Така уелсецът достигна до своя 71-ви полуфинал в ранкинг турнир в забележителната си кариера.

Гилбърт, който реализира серия от 95 точки в третия фрейм, се оттегли на почивката с аванс от 3:1. Преднината му можеше да бъде дори 4:0, след като във втората партия направи брейк от 51 точки, но Уилямс успя да обърне развоя ѝ и да я спечели при разчистването на цветните топки.

След подновяването на играта Уилямс реализира серия от 52 точки в петия фрейм и намали изоставането си само до една партия. Бившият шампион от Championship League Гилбърт обаче възстанови преднината си от два фрейма с брейк от 68 точки в шестия.

Тогава дойде моментът на истинска снукър магия от страна на 51-годишния Уилямс. Уелсецът реализира три поредни сенчъри брейка от 104, 115 и 101 точки, с които превърна изоставането си от 2:4 в преднина от 5:4. Уилямс, който спечели титлата в Белфаст през 2017 г., нанесе решаващия удар в десетия фрейм със серия от 68 точки, след което окончателно затвори мача.

Той продължава да преследва възможността да подобри собствения си рекорд за най-възрастен победител в професионален ранкинг турнир. Уилямс постави новото върхово постижение, когато спечели Xi'an Grand Prix в Китай през 2026 г.

Ако по-късно тази седмица вдигне трофея „Алекс Хигинс“, Уилямс ще получи и последната покана за турнира Champion of Champions през следващия месец. Освен това евентуалната титла ще го изведе на първо място в сезонната класация на сериите Home Nations, където победителят ще получи бонус от 150 000 паунда.

Миналия месец Уилямс достигна до финала на English Open, първия от четирите турнира в сериите през този сезон, но загуби спора за титлата от Али Картър. Другият четвъртфинал в петък вечер в северноирландската столица, между Джак Джоунс и Скот Доналдсън, предложи истинска драма и беше решен в максималните 11 фрейма.

Доналдсън реализира серии от 54, 52 и 78 точки, но въпреки че не успя да направи нито един халф-сенчъри брейк, Джоунс пръв се доближи само на партия от победата, повеждайки с 5:4.

Бившият финалист от Световното първенство все пак направи серия от 50 точки в десетия фрейм, докато се опитваше да приключи срещата. Последва обаче драматичен обрат.

Джоунс успешно вкара синята топка с дабъл, но при изпълнението се самопостави в снукър за розовата — единствената топка, от която се нуждаеше, за да спечели мача. Розовата остана скрита зад черната.

Последва напрегната тактическа битка, при която наказателните точки промениха ситуацията на масата. Джоунс вкара розовата топка с голяма доза късмет, но впоследствие Доналдсън реализира черната и изравни резултата до 5:5.

В решаващия фрейм Доналдсън пръв получи възможност за атака, но пропусна червена топка в долната част на масата.

Световният №24 Джоунс се възползва максимално от грешката и реализира серия от 84 точки, с която си осигури победата.

Сезонът вече се превърна в повратен момент в кариерата на 33-годишния Джоунс. През юли той спечели първата си ранкинг титла на Championship League, а през септември добави и трофея от British Open.

Сега Джоунс ще се изправи срещу Марк Уилямс в изцяло уелски полуфинал в събота вечер от 21:00 часа българско време. В първия полуфинал, който започва в 15:00 часа, Кайрън Уилсън ще премери сили със своя сънародник Сам Крейги.

И двата полуфинала ще се играят във формат до шест спечелени фрейма (максимум 11 партии).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Снукър

Покажете на детето си какво е снукър

Покажете на детето си какво е снукър

  • 22 окт 2026 | 15:43
  • 680
  • 0
Марк Алън: От 10 седмици съм в клиника

Марк Алън: От 10 седмици съм в клиника

  • 21 окт 2026 | 15:35
  • 2130
  • 0
Защо Марк Алън отново е в депресия и иска да спре със снукъра

Защо Марк Алън отново е в депресия и иска да спре със снукъра

  • 21 окт 2026 | 12:35
  • 1903
  • 0
Депресираният Марк Алън обмисля край на кариерата си

Депресираният Марк Алън обмисля край на кариерата си

  • 20 окт 2026 | 18:24
  • 1924
  • 1
Може ли Рони О'Съливан да пропусне "Крусибъл"

Може ли Рони О'Съливан да пропусне "Крусибъл"

  • 20 окт 2026 | 17:55
  • 2745
  • 1
Звездите от топ 16 губят един след друг в Северна Ирландия

Звездите от топ 16 губят един след друг в Северна Ирландия

  • 20 окт 2026 | 14:33
  • 1674
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

  • 23 окт 2026 | 20:52
  • 24718
  • 75
Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

  • 23 окт 2026 | 16:38
  • 16863
  • 91
"Дракони" срещу "соколи" край река Дунав

"Дракони" срещу "соколи" край река Дунав

  • 24 окт 2026 | 07:24
  • 1496
  • 2
Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

  • 23 окт 2026 | 18:50
  • 16177
  • 38
Ще продължи ли възходът на Локо (София) и срещу Ботев (Враца)?

Ще продължи ли възходът на Локо (София) и срещу Ботев (Враца)?

  • 24 окт 2026 | 07:15
  • 1798
  • 5
Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

  • 23 окт 2026 | 20:50
  • 10054
  • 30