Марк Уилямс е на 71-вия си ранкинг полуфинал в кариерата

Марк Уилямс и Джак Джоунс оформиха окончателния състав на полуфиналистите на Northern Ireland Open 2026. Двамата се присъединиха към Кайрън Уилсън и Сам Крейги, които по-рано в следобедната сесия спечелиха своите четвъртфинални двубои и си осигуриха участие в съботните полуфинали в зала „Уотърфронт Хол“ в Белфаст, когато турнирът ще се проведе на една маса.

Трикратният световен шампион Марк Уилямс демонстрира впечатляваща игра в двубоя си срещу Дейвид Гилбърт, като успя да обърне резултата след изоставане и в крайна сметка спечели с 6:4. Така уелсецът достигна до своя 71-ви полуфинал в ранкинг турнир в забележителната си кариера.

Гилбърт, който реализира серия от 95 точки в третия фрейм, се оттегли на почивката с аванс от 3:1. Преднината му можеше да бъде дори 4:0, след като във втората партия направи брейк от 51 точки, но Уилямс успя да обърне развоя ѝ и да я спечели при разчистването на цветните топки.

След подновяването на играта Уилямс реализира серия от 52 точки в петия фрейм и намали изоставането си само до една партия. Бившият шампион от Championship League Гилбърт обаче възстанови преднината си от два фрейма с брейк от 68 точки в шестия.

Тогава дойде моментът на истинска снукър магия от страна на 51-годишния Уилямс. Уелсецът реализира три поредни сенчъри брейка от 104, 115 и 101 точки, с които превърна изоставането си от 2:4 в преднина от 5:4. Уилямс, който спечели титлата в Белфаст през 2017 г., нанесе решаващия удар в десетия фрейм със серия от 68 точки, след което окончателно затвори мача.

Той продължава да преследва възможността да подобри собствения си рекорд за най-възрастен победител в професионален ранкинг турнир. Уилямс постави новото върхово постижение, когато спечели Xi'an Grand Prix в Китай през 2026 г.

Ако по-късно тази седмица вдигне трофея „Алекс Хигинс“, Уилямс ще получи и последната покана за турнира Champion of Champions през следващия месец. Освен това евентуалната титла ще го изведе на първо място в сезонната класация на сериите Home Nations, където победителят ще получи бонус от 150 000 паунда.

Миналия месец Уилямс достигна до финала на English Open, първия от четирите турнира в сериите през този сезон, но загуби спора за титлата от Али Картър. Другият четвъртфинал в петък вечер в северноирландската столица, между Джак Джоунс и Скот Доналдсън, предложи истинска драма и беше решен в максималните 11 фрейма.

Доналдсън реализира серии от 54, 52 и 78 точки, но въпреки че не успя да направи нито един халф-сенчъри брейк, Джоунс пръв се доближи само на партия от победата, повеждайки с 5:4.

Бившият финалист от Световното първенство все пак направи серия от 50 точки в десетия фрейм, докато се опитваше да приключи срещата. Последва обаче драматичен обрат.

Джоунс успешно вкара синята топка с дабъл, но при изпълнението се самопостави в снукър за розовата — единствената топка, от която се нуждаеше, за да спечели мача. Розовата остана скрита зад черната.

Последва напрегната тактическа битка, при която наказателните точки промениха ситуацията на масата. Джоунс вкара розовата топка с голяма доза късмет, но впоследствие Доналдсън реализира черната и изравни резултата до 5:5.

В решаващия фрейм Доналдсън пръв получи възможност за атака, но пропусна червена топка в долната част на масата.

Световният №24 Джоунс се възползва максимално от грешката и реализира серия от 84 точки, с която си осигури победата.

Сезонът вече се превърна в повратен момент в кариерата на 33-годишния Джоунс. През юли той спечели първата си ранкинг титла на Championship League, а през септември добави и трофея от British Open.

Сега Джоунс ще се изправи срещу Марк Уилямс в изцяло уелски полуфинал в събота вечер от 21:00 часа българско време. В първия полуфинал, който започва в 15:00 часа, Кайрън Уилсън ще премери сили със своя сънародник Сам Крейги.

И двата полуфинала ще се играят във формат до шест спечелени фрейма (максимум 11 партии).

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